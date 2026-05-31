Zverev zieht in Paris souverän ins Viertelfinale ein

Von: APA/dpa

Alexander Zverev hat dem großen Druck bei den French Open im Achtelfinale standgehalten und ist nur noch drei Siege vom ersten Grand-Slam-Triumph seiner Tenniskarriere entfernt. Der 29-jährige Deutsche gewann am Sonntag nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Jesper de Jong aus den Niederlanden mit 7:6(3),6:4,6:1. Damit steht Zverev beim Sandplatz-Spektakel in Paris zum sechsten Mal in Serie im Viertelfinale, dort trifft er auf den spanischen Jungstar Rafael Jodar.

Der 19-Jährige drehte gegen Landsmann Pablo Carreno Busta einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 4:6,4:6,6:1,6:2,6:2-Sieg. Zverev ist inzwischen der große Titelfavorit in Roland Garros. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic sind bereits früh im Turnier ausgeschieden. Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist verletzungsbedingt nicht am Start.

Für den Traum vom ersten Triumph auf der Grand-Slam-Bühne wird sich Zverev aber noch steigern müssen im Vergleich zum Match gegen den Weltranglisten-106. De Jong. Der Niederländer, der im ersten Satz mit 3:0 in Führung gegangen war, verpasste an seinem 26. Geburtstag die Sensation letztendlich klar.

Swiatek verlor überraschend an ihrem Geburtstag

Bei den Frauen scheiterte Iga Swiatek, die Nummer drei des WTA-Rankings, bereits im Achtelfinale. Die Polin zog gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) an ihrem 25. Geburtstag mit 5:7,1:6 den Kürzeren und muss den Traum vom fünften Paris-Triumph vorerst begraben. Kostjuk zog hingegen erstmals in ihrer Karriere ins Viertelfinale von Paris ein. “Ich stehe immer noch unter Schock”, sagte die 23-Jährige im Interview auf dem Platz. Nun trifft sie auf ihre Landsfrau Elina Svitolina, die die Schweizerin Belinda Bencic mit 4:6,6:4,6:0 schlug.

Jubeln durfte am Sonntag auch eine Veteranin. Die 36-jährige Rumänin Sorana Cirstea setzte sich gegen Wang Xinyu aus China mit 6:3,7:6(4) durch und erreichte zum dritten Mal in ihrer Karriere ein Major-Viertelfinale. Am Montagabend findet bei den French Open erstmals seit drei Jahren wieder ein Tennismatch der Frauen in der Nightsession statt. Die Organisatoren setzten das Duell der belarussischen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka mit der Japanerin Naomi Osaka am Montag als Hauptmatch um 20.15 Uhr auf dem Court Philippe Chatrier an. Seit der Einführung der Nightsession im Jahr 2021 ist es erst das fünfte Mal, dass zwei Spielerinnen auf den prestigeträchtigen Spot gesetzt werden.

Verletzung bei Erler

Im Doppel sorgte Neil Oberleitner für eine rot-weiß-rote Erfolgsnachricht. Gemeinsam mit dem Tschechen Petr Nouza erreichte der 26-jährige Wiener dank eines 6:2,6:7(1),6:3 gegen Nouzas Landsmänner Adam Pavlasek/Patrik Rikl das Viertelfinale. Für Alexander Erler/Lucas Miedler gab es hingegen kein Happy End. Gegen das topgesetzte Duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) mussten die beiden Österreicher beim Stand von 4:6,1:1 aufgeben. Erler hatte sichtlich mit Problemen am rechten Handgelenk zu kämpfen und brachte wegen starker Schmerzen keinen Druck mehr in seine Aufschläge.