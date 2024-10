Zwei „Bring your Heroes“-Spiele im Rahmen der elften Runde

Von: mk

Bozen – Schon am Dienstag und Mittwoch geht es in der win2day ICE Hockey League mit der 11. Runde weiter. Während Tabellenführer HCB Südtirol Alperia im einzigen Mittwochspiel beim EC-KAC gastiert, stehen am Dienstag gleich fünf Partien auf dem Programm. Unter anderem finden zwei „Bring your Heroes“-Spiele in Asiago und Bruneck statt.

In der elften Runde der win2day ICE Hockey League stehen gleich zwei „Bring your Heroes“-Spiele an, und zwar in Asiago und Bruneck. Während in Asiago alle Dauerkartenbesitzer eine Begleitperson kostenlos in die Halle mitnehmen können, haben in Bruneck Dauerkarteninhaber die Möglichkeit, eine weitere Person für nur fünf Euro mitzunehmen. Sportlich bekommt es Migross Supermercati Asiago Hockey mit den Steinbach Black Wings Linz zu tun, der HC Pustertal spielt gegen die Pioneers Vorarlberg. Die „Wölfe“ aus Südtirol befinden sich derzeit in starker Verfassung. In ihren letzten fünf Spielen mussten sie nur eine Niederlage hinnehmen, diese war am vergangenen Freitag bei Fehérvár. Mit 14 Punkten belegt Pustertal in der Tabelle aktuell den siebten Platz. Die Pioneers Vorarlberg hingegen sind weiterhin Schlusslicht, feierten jedoch am Sonntag einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg in Asiago. Es war ihr erster Erfolg seit dem 21. September. In den letzten beiden Begegnungen mit Pustertal gingen die Vorarlberger als Sieger vom Eis, während der HCP zuvor in fünf von sechs ICE-Duellen triumphierte.

In Asiago trifft der Tabellenzwölfte auf den Tabellenachten aus Linz. Beide Mannschaften mussten am Sonntag Niederlagen hinnehmen: Linz unterlag zu Hause Fehérvár mit 1:3 und kassierte somit die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen am Stück, während Asiago nur zwei Tage nach dem überraschenden 5:1-Heimsieg gegen Salzburg mit 1:3 gegen die Pioneers Vorarlberg verlor. Bereits am 1. Oktober standen sich Asiago und Linz gegenüber, damals konnten die Black Wings einen klaren 8:2-Heimsieg feiern.

Wien muss nach Ljubljana

Den spusu Vienna Capitals steht ein Auswärtsspiel bei Olimpija Ljubljana bevor. Die Capitals warten seit drei Spielen auf einen Sieg und sind auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Olimpija Ljubljana steht auf Rang sechs, allerdings nur einen Punkt hinter dem Drittplatzierten Fehérvár. Der Vorsprung auf die Capitals beträgt fünf Punkte, wobei Ljubljana zwei Spiele weniger absolviert hat. In der vergangenen Saison entschieden die Slowenen drei der vier Begegnungen gegen die Wiener für sich.

Villach gastiert in Fehérvár

Mit dem EC iDM Wärmepumpen VSV bekommt es am Dienstag ein viertes österreichisches Team mit einer internationalen ICE-Mannschaft zu tun. Die „Adler“ gastieren bei Hydro Fehérvár AV19. Der Tabellendritte aus Ungarn kam in der Liga mit vier Siegen am Stück in Schwung und hat aktuell sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Bozen. Gegner Villach liegt auf dem elften Tabellenplatz. Sechs ihrer acht Punkt holten sie zu Hause. In der Fremde warten die Kärntner noch auf den ersten Sieg nach regulärer Spielzeit. Am Sonntag unterlagen sie vor heimischem Publikum Graz mit 2:4, zuvor setzten sie sich in Wien mit 4:3/SO durch. Fehérvár stellt mit lediglich 16 Gegentoren aktuell die beste Defensive der Liga. Torwart Rasmus Reijola hat mit einer Fangquote von 94,9 Prozent das beste Save-Percentage aller Torhüter. Sam Harvey von Bozen folgt mit 94,3 Prozent auf Platz zwei.

Innsbruck gegen Salzburg einziges rot-weiß-rotes Duell

Im einzigen rot-weiß-roten Duell der 11. Runde gastiert der amtierende Meister EC Red Bull Salzburg beim HC TIWAG Innsbruck. Die Red Bulls blieben am vergangenen Wochenende ohne Sieg, halten sich jedoch weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz. Wettbewerbsübergreifend konnten sie nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewinnen, zudem warten sie in dieser Saison noch auf einen Auswärtssieg. Innsbruck belegt derzeit den zehnten Platz und konnte ebenfalls nur eines der letzten fünf Spiele für sich entscheiden. Allerdings gewannen die „Haie“ drei der vier Saisonduelle 2023/24 gegen Salzburg.

KAC und Bozen beschließen elfte Runde am Mittwoch

Abgeschlossen wird die elfte Runde am Mittwoch mit der Partie EC-KAC gegen Spitzenreiter HCB Südtirol Alperia. Die Gäste aus Südtirol gewannen die vergangenen vier Spiele allesamt und haben mit 24 Punkten aktuell zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Graz. Der KAC hat sieben Punkte Rückstand auf die „Füchse“ und ist Tabellenfünfter. Am Sonntag holten sie einen knappen 3:2/OT-Sieg in Salzburg. Es war einer von drei Siegen aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Allerdings bekommen es die Kärntner am Mittwoch auch mit dem besten Auswärtsteam der Liga zu tun, welches vier Siege aus vier Spielen holte und dabei nur vier Gegentore kassierte. In der vergangenen Spielzeit waren die „Rotjacken“ in drei von vier Duellen mit dem HCB siegreich.

win2day ICE Hockey League:

Dienstag, 22.10.2024:

19.15 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: FICHTNER, PIRAGIC, Durmis, Vaczi. | >> live.ice.hockey <<

19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – EC Red Bull Salzburg

Referees: HOLZER, STERNAT, Moidl, Zacherl. | >> live.ice.hockey <<

19.15 Uhr: Olimpija Ljubljana – spusu Vienna Capitals

Referees: REZEK, SMETANA, Hribar, Riecken. | >> live.ice.hockey <<

19.45 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – Steinbach Black Wings Linz

Referees: OFNER, ZRNIC, Pardatscher, Rigoni. | >> live.ice.hockey <<

19.45 Uhr: HC Pustertal – Pioneers Vorarlberg

Referees: HUBER, SEEWALD E., Martin, Sparer. | >> live.ice.hockey <<

Mittwoch, 23.10.2024:

19.15 Uhr: EC-KAC – HCB Südtirol Alperia

Referees: GROZNIK, HRONSKY, Jedlicka, Konc. | >> live.ice.hockey <<