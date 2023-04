Zwei Kanuten erreichen im Slalom und in der Regatta Spitzenplatzierungen

Meran – Zwei Kanuten des SC Meran/Raika-Torggler haben ein erfolgreiches Kanu-Wochenende hinter sich gebracht. Carolin Schaller (25) gelang beim ICF-Ranking-Kanuslalom in Tacen/Laibach (Slowenien) im Kajak-Einer der Sprung in den Finallauf, wobei sie sich dann an 8. Stelle einreihte. In der 3. Quali für das italienische Nationalteam belegte die Augsburgerin, die seit 2021 für den SC Meran gemeldet ist, den ausgezeichneten 3. Platz. Martin Unterthurner (24) paddelte am Sonntag bei der Quali für das italienische Nationalteam in Valstagna (Suganertal) in der Regatta auf der Brenta einen tollen 3. Platz heraus.

Carolin Schaller konnte sich beim ICF-Ranking-Kanuslalom in Tacen erneut bewähren. Nach ihrer verpatzten Quali-Lauf am Samstag gelang ihr am Sonntag im Halbfinale ein ausgezeichnetes Rennen. Als Neunte qualifizierte sie sich für den Finallauf mit den 10 besten Kajak-Paddlerinnen. Dabei konnte sie sich um einen Rang steigern und wurde tolle Achte und Dritte in der 3. Quali für das italienische Nationalteam. Am Samstag musste sich Schaller mit Platz 25 und Rang 11 in der 2. Quali für das Nationalteam begnügen. „Am Samstag lief es aufgrund einer 50-Sekunden-Strafe für ein ausgelassenes Tor nicht besonders gut. Ich habe an dem Tag leider nicht in das Rennen gefunden. Auf den 2. Quali-Tag bin ich sehr stolz. Mit dem Finaleinzug und dem 3. Rang in der Quali habe ich nicht gerechnet. Nun hoffe ich bei der 4. und letzten Quali am Wochenende in Ivrea (Piemont) daran anschließen zu können“, sagte Carolin Schaller nach ihrem erfolgreichen Rennwochenende in Tacen. Ihre Vereinskollegin Tamara Drescher (19) belegte beim ICF Ranking-Kanuslalom in Tacen im Kajak-Einer der Damen Platz 19 . In der U23-Quali wurde sie 2 Mal Fünfte: „In Tacen hatten wir wie immer ein bewegendes Rennwochenende. Wir durften uns mit schweren Läufen auseinandersetzen und verzwickte Linien ausprobieren. Leider hat mich im Halbfinale ein Linienfehler einen Platz im Finale gekostet. Trotzdem bin ich mit meiner Leistung in Tacen zufrieden. Jetzt schauen wir nach vorne zum letzten Quali-Rennen in Ivrea am kommenden Wochenende“, äußerte sich Tamara Drescher.

Einen großen Erfolg hatte am Sonntag auch ein Kanute des SC Meran/Raika-Torggler bei der Quali für das italienische Nationalteam in der Wildwasserregatta gefeiert. Martin Unterthurner, der am 17. April 2023 an der TU Graz sein Bauingenieurswesens-Diplomstudium beendet hat, paddelte am Sonntag in der Regatta in Valstagna auf der Brenta im Kajak-Einer der Männer auf den 3. Platz. Der Meraner musste dabei nur den beiden Weltklasse-Paddlern, Andrea Bernardi und Giacomo Abbiati, den Vortritt lassen. Einen Tag vorher hatte Unterthurner im Wildwassersprint auf der Brenta in den Quali-Läufen die Plätze 11 und 8 belegt. Im Finale konnte er wegen einer Magenverstimmung nicht mehr antreten. „Nach meinem wegen einer Magenverstimmung etwas verpatzten Wildwassersprint am Samstag, lief es am Sonntag in der Regatta wieder gut. Ich konnte ordentlich Gas geben. Mit meinem 3. Platz hat sich gezeigt, dass wir mit dem Training auf dem richtigen Weg sind. Es gilt jetzt die Zeit bis Juni gut zu nutzen, um beim „King of the Alps“ und der Italienmeisterschaft in der klassischen Regatta vorne mitfahren zu können“, freute sich Martin Unterthurner.

Nachstehend die Ergebnisse:

ICF-Ranking-Kanuslalom in Tacen/Slowenien

Kajak-Einer, Frauen, Endstand nach dem Finale: 1. Eva Tercelj (Ljubljana/Slowenien) 85,41 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Lena Teunissen (Niederlande) 86,86/0; 3. Stefanie Horn (Luftwaffe/Italien) 89,95/2; 8. Carolin Schaller (SC Meran/Raika-Torggler) 100,74/4. Im Halbfinale ausgeschieden: 19. Tamara Drescher (SC Meran).

Wildwasser-Regatta in Valstagna

Kajak-Einer, Männer, Endstand: 1. Andrea Bernardi (CUS Pavia) 12.15,31 Minuten; 2. Giacomo Abbiati (Canottieri Adda 1891) 12.29,55; 3. Martin Unterthurner (SC Meran/Raika-Torggler) 12.36,68; 4. Francesco Ciotoli (CUS Pavia) 12.38,71; 5. Roberto Lonardi (CC Pescantina) 12.40,11; 6. Andrea Abbiati (CUS Pavia) 12.48,56.

Wildwassersprint in Valstagna

Kajak-Einer Männer, Endstand nach dem Finale: 1. Giacomo Abbiati 44,00 Sekunden; 2. Alberto Migliosi 44,98; 3. Francesco Ciotoli (alle 3 CUS Pavia) 45,63. 1. Quali-Lauf: 11. Martin Unterthurner (SC Meran/Raika-Torggler) 47,86. 2. Quali-Lauf: 8. Unterthurner 48,66.