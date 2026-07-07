Zwei Klassensiege für Südtirols Motocrosser

Von: luk

Vicenza – Mit dem sechsten und letzten Lauf des Trofeo Nord Est ging in Recoaro Terme (Vicenza) eine erfolgreiche Motocross-Saison zu Ende. Die Veranstaltung zählte gleichzeitig zur Regionalmeisterschaft und bot den Fahrern nochmals die Möglichkeit, wichtige Punkte zu sammeln.

Die Südtiroler Athleten konnten trotz einiger technischer Probleme beachtliche Ergebnisse erzielen. Besonders erfreulich waren die beiden Klassensiege durch Thomas Stuffer in der Kategorie MX2 Challenge sowie Norbert Lantschner in der Klasse Open Master.

In der Kategorie 65 Cadetti belegte Lenny Trafoier (ST) den achten Platz, während Leonhard Holzer (Alp-Riders Meran) Elfter wurde. Bei den 85 Junioren fuhr Felix Tschager (Alp-Riders Meran) auf Rang acht, während Jakob Gampenrieder (Alp-Riders Meran) bei den 85 Senioren den neunten Platz erreichte. In der Klasse 125 Junior kam Elia Fulco (MC Arco) als Zehnter ins Ziel. David Schieder (Alp-Riders Meran) belegte Rang 30.

Für den größten Südtiroler Erfolg sorgte Thomas Stuffer (MC Neumarkt), der die MX2-Challenge-Klasse gewann. Teamkollege Enea Colopristi wurde Elfter.

In der MX2-Rider-Kategorie klassierten sich Matteo Brusinelli (MSL) auf Rang acht und Hannes Pfattner (Alp-Riders Meran) auf Rang neun. Andrea Asinari (Scuderia Dolomiti) erreichte Platz 15, Peter Profanter (TTS) wurde 24. und Samuel Gottardi (MC Evergreen) belegte Rang 25.

In der MX2 Expert fuhr Dominik Varotto (Ferlu Racing) auf den 14. Platz. Georg Falser (Ferlu Racing) erreichte in der MX1 Expert den siebten Rang.

Auch bei den Veteranen konnten die Südtiroler überzeugen: In der Klasse Open Superveteran sicherte sich Mario Franzoi (Ferlu Racing) den dritten Platz, Davide Varotto (Ferlu Racing) wurde Zehnter. Einen weiteren Klassensieg feierte Norbert Lantschner (MC Evergreen), der die Kategorie Open Master für sich entschied.

Mit zwei Klassensiegen und mehreren Top-10-Platzierungen setzten die Südtiroler Fahrer beim Saisonfinale des Trofeo Nord Est noch einmal ein starkes Ausrufezeichen.