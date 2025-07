Zwei neue Platzrekorde durch Vloon und De Menis Campos

Von: mk

Schlanders – Das internationale Stabhochsprung Meeting in Schlanders hat am Freitagabend gehalten, was es versprochen hat. Der hochkarätige Wettkampf auf dem Kulturhausplatz endete nämlich mit zwei neuen Stadionrekorden: Der Niederländer Menno Vloon knackte 5,91 Meter, während Juliana De Menis Campos 4,76 Meter übersprang und damit zudem eine neue persönliche Bestleistung erzielte. Die über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Vinschgau waren begeistert – auch, weil mit Elisa Molinarolo und Lokalmatadorin Nathalie Kofler zwei „Azzurre“ aufs Podium klettern konnten.

Als die Brasilianerin Juliana De Menis Campos die Latte bei 4,76 Metern übersprang, brachen die Hunderten Zuschauer auf dem Kulturhausplatz in Schlanders in Jubel aus. Dieser Sprung brachte der 28-jährigen Brasilianerin nicht nur den Sieg ein – die zweimalige Südamerika-Meisterin (2023 und 2025) stellte beim internationalen Stabhochsprung Meeting einen neuen Platzrekord auf und verbesserte ihre erst wenige Tage alte persönliche Bestleistung (4,73 m). „Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel. Ich habe heuer schon einige persönliche Bestleistungen erzielen können und heute hat es zur nächsten (4,76 Meter, Anm. d. Red.) gereicht. Mein Ziel ist es, mich nach und nach an die 4,80 Meter heranzuarbeiten. Die Atmosphäre hier in Schlanders ist unglaublich. Wenn es sich irgendwie ausgeht, möchte ich im nächsten Jahr wieder herkommen. Jedenfalls ein großes Kompliment an die Veranstalter“, sagte De Menis Campos.

Rang zwei im Klassement nahm mit Elisa Molinarolo eine Athletin aus dem Veneto ein. Nach zwei Fehlversuchen bei 4,40 m und einem erfolgreichen dritten Versuch hatte die Athletin der Polizei-Sportgruppe mit den 4,55 Metern im Anschluss keine Schwierigkeiten und erzielte damit ihre beste Saisonleistung im Freien. „Ich habe lange auf diesen Moment warten müssen. Im Training hatte ich ein gutes Gefühl, aber im Wettkampf lief es noch nicht so richtig. Ich bin froh, dass ich gleich im ersten Versuch die 4,55 m geschafft habe. Die 4,40 im dritten Anlauf tun mir ein bisschen leid, weil ich ein bisschen Energie verloren habe. Aber das Wichtigste ist, dass ich 4,55 nach Hause gebracht habe”, sagte Molinarolo, die mehrfache italienische Meisterin ist und Sechste bei der EM in Rom und den Olympischen Spielen in Paris 2024 wurde.

Kofler löst das Ticket für die Italienmeisterschaften

In Szene setzen konnte sich auch Nathalie Kofler. Die Athletin des SV Lana Raika konnte bei ihrem Heimwettkampf die 4,15 Meter im dritten Versuch knacken. Dieses Resultat brachte der 24-Jährigen nicht nur Rang drei beim renommierten Südtiroler Leichtathletik-Event, sondern auch die direkte Qualifikation für die italienischen Meisterschaften im August. „Die Atmosphäre hier ist fabelhaft. Ich springe sehr gerne vor diesem Publikum und das macht es noch schöner, dass ich hier meine Saisonbestleistung aufgestellt habe. Nun liegt der Fokus auf den Italienmeisterschaften. Dort will ich in Höchstform antreten und wenn möglich meine persönliche Bestleistung verbessern“, sagte Kofler. Naama Bernstein (Israel) und Antonia Crestani Rebolledo (Chile) scheiterten dagegen an der Höhe von 4,15 m, während die „Azzurra“ Giada Pozzato an der Einstiegshöhe von 3,90 Metern scheiterte.

An Spannung mangelte es auch im Wettkampf der Männer nicht, der mit einem weiteren Veranstaltungsrekord endete. Der Niederländer Menno Vloon sprang 5,91 Meter und erzielte damit seine beste Saisonleistung. Den Meetingrekord aus dem Jahr 2016, gehalten vom brasilianischen Olympiasieger Thiago Braz Da Silva, übertraf er um einen Zentimeter. „Es war phantastisch hier zu springen, die Stimmung war wirklich ausgelassen. Schlanders, ich liebe dich! Mit 5,91 Metern habe ich glaube ich auch etwas zurückgeben können. Meine Ziele für diese Saison? Einfach versuchen, so oft wie möglich die 6 Meter zu überspringen“, gab der amtierende Hallen-Europameister zu Protokoll.

Sasma muss Vloon den Vortritt lassen

Über den zweiten Rang freute sich Ersu Sasma. Der Türke lieferte sich mit Vloon einen packenden Kampf um den Tagessieg, blieb jedoch an den 5,91 Metern hängen. Der 25-Jährige war aber der einzige Athlet, der die 5,82 Meter im ersten Versuch knackte. „Ich habe mir mit Menno (Vloon, Anm. d. Red.) wirklich einen tollen Fight geliefert. Heute (am Freitag) hatte er das bessere Ende für sich. Ich werde versuchen, das nächste Mal zurückzuschlagen. Der Wettkampf selbst hat mir extrem gut gefallen. Ich war schon 2023 hier und habe es wie damals auch dieses Mal sehr genossen. Das Ambiente ist einzigartig und pusht uns zu Höchstleistungen“, strahlte Sasma.

Das Podium beim internationalen Stabhochsprung Meeting in Schlanders komplettierte Torben Blech. Mit 5,61 Metern im ersten Versuch setzte sich der 30-jährige Deutsche gegen Carson Waters aus den USA und den höher gehandelten Sondre Guttormsen aus Norwegen durch, die die Positionen vier und fünf einnahmen. Dahinter folgte Piotr Lisek: Der Sieger der Ausgaben 2018 und 2023 kam nicht über 5,50 Meter hinaus. Auf den Plätzen sieben und acht landeten Adrian Kübler (Schweiz), bzw. Dennis Schober (Deutschland). Der Österreicher Riccardo Klotz, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte, nahm nicht mehr am Wettkampf teil.

Eine erfolgreiche 21. Auflage

„Die Wettkämpfe waren extrem spannend. Wir haben großartige Leistungen der Athletinnen und Athleten gesehen, die von den vielen Fans ordentlich honoriert wurden. Das Comeback nach einem Jahr Pause war wirklich hervorragend. Es passte einfach alles, auch das Wetter. Wir möchten uns herzlich bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, sowie unseren Sponsoren bedanken, die zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben”, sagte Heiner Pohl, Präsident des Organisationskomitees zum Abschluss der Veranstaltung, bei der mit den Skilegenden Gustav Thöni und Dominik Paris, sowie Rodel-Queen Evelin Lanthaler und dem Vizepräsidenten der Regionalregierung Franz Locher zahlreiche Südtiroler Persönlichkeiten anwesend waren.

Internationales Stabhochsprung Meeting in Schlanders, die Ergebnisse:

Top3 Frauen:

1. Juliana De Menis Campos BRA, 4,76 m

2. Elisa Molinarolo ITA, 4,55 m

3. Nathalie Kofler ITA 4,15 m

Top3 Männer

1. Menno Vloon NED, 5,91 m

2. Ersu Samsa, TUR 5,82 m

3. Torben Blech GER, 5,61 m