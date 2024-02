Zwei Premierensieger beim Weltcup auf der Winterleiten

Winterleiten – Gleich zwei neue Sieger gibt es im FIL Weltcup im Naturbahnrodeln. Beim Weltcup am Samstag auf der Winterleiten trugen sich im Doppelsitzer Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) und Fabian Brunner (ITA) im Einsitzer der Herren erstmals in die Liste der Weltcupsieger ein.

Die frischgebackenen Juniorenweltmeister im Doppelsitzer, Tobias Paur/Andreas Hofer, haben derzeit einen Lauf. Eine Woche nach der Goldmedaille feierten die Azzurri auf der 940 Meter langen Naturrodelbahn in 1.07,09 Minuten ihren ersten Weltcupsieg, vor Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA/+0,27 Sekunden) und Peter Neupauer/Dominik Neupauer (SVK/+0,63). „Das ist unbeschreiblich, wir fühlen uns auf dieser Bahn einfach wohl. Vor einer Woche wurden wir hier Juniorenweltmeister, jetzt haben wir ein Weltcuprennen gewonnen, das klingt schon richtig cool“, strahlte Paur im Siegerinterview.

In der Gesamtwertung führen Lambacher/Lambacher mit 555 Punkten vor den Lokalmatadoren Maximilian Pichler/Nico Edlinger (485 Punkte) und Paur/Hofer (410). Fahren Lambacher/Lambacher beim Weltcupfinale am Sonntag aufs Podest, ist ihnen ihr erster Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.

Im Einsitzer der Damen hat Evelin Lanthaler (ITA) ein Rennen vor Schluss die Gesamtwertung gewonnen. Mit ihrem sechsten Saisonsieg liegt Lanthaler mit 600 Punkten uneinholbar in Führung, dahinter folgen Riccarda Ruetz (AUT/485 Punkte) und Tina Unterberger (AUT/347). Mit Bestzeit in beiden Läufen feierte Lanthaler in 2.08,04 Minuten ihren 50. Weltcupsieg, vor Ruetz (+1,09 Sekunden) und Unterberger (+1,58). „Mein großes Saisonziel war der Gewinn des Gesamtweltcups, das ist mir gelungen. Jetzt möchte ich den Winter gut abschießen“, sagte Lanthaler, die in diesem Rennen schneller als alle Männer war.

Seinen ersten Weltcupsieg feierte hingegen Fabian Brunner (ITA), der Juniorenweltmeister 2022 zeigte sich im Training am Freitag auf und stand nach Bestzeit in beiden Läufen in 2.08,22 Minuten erstmals ganz oben auf dem Weltcup-Podest, vor Florian Clara (ITA/+0,56 Sekunden) und Patrick Pigneter (ITA/+0,76). „Ich hatte schon im Training ein gutes Gefühl. Mit sind zwei sehr gute Läufe gelungen, dass es für den ersten Weltcupsieg gereicht hat, ist einfach super“, so Brunner, der nun in der Gesamtwertung mit 394 Punkten auf Rang drei geklettert ist, hinter Florian Clara (399). Seinen insgesamt 12. Gesamtsieg im Einsitzer hat sich Pigneter vorzeitig gesichert, er beendet damit eine siebenjährige Durststrecke und kann beim Finale am Sonntag befreit fahren.

Top 3 Doppelsitzer, Weltcup Winterleiten 2024

1. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA), 1.07,09 Minuten

2. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA), +0,27 Sekunden

3. Peter Neupauer/Dominik Neupauer (SVK), +0,63

Top 3 Einsitzer Damen, Weltcup Winterleiten 2024

1. Evelin Lanthaler (ITA), 2.08,04 Minuten

2. Riccarda Ruetz (AUT), +1,09 Sekunden

3. Tina Unterberger (AUT), +1,58

Top 3 Einsitzer Herren, Weltcup Winterleiten 2024

1. Fabian Brunner (ITA), 2.08,22 Minuten

2. Florian Clara (ITA), +0,56 Sekunden

3. Patrick Pigneter (ITA), +0,76

Das Programm

Sonntag, 18.02.2024

9.00 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

9.30 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Damen

10.00 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Herren

11.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

11.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Doppelsitzer, Einsitzer Damen und Einsitzer Herren