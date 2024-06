Zwei Salomkanutinnen des SC Meran triumphieren in Kärnten

Von: ka

Flattach(A) – Nach der Absage der Kanuslalom-Italienmeisterschaft der U18 auf dem Noce am Sulzberg (Trentino) wurde umdisponiert. 4 Slalomkanuten, 2 Burschen und 2 Mädchen, vom SC Meran/Raika-Torggler haben am Samstag und Sonntag am ECA-Junior-Cup der Slalomkanuten in Flattach/Kärnten teilgenommen. Für 3 von ihnen hat sich die Teilnahme mehr als gelohnt. 2 Rennen im Kanuslalom wurden auf der Möll ausgetragen, eines am Samstag und eines am Sonntag.

“Die Rennen auf der Möll waren wegen des hohen Wasserstandes sehr anspruchsvoll. Angesichts der tollen Leistungen aller Meraner Kanuten freue ich mich schon auf die weiteren ECA-Cups, die folgen werden”, strahlte der SCM-Trainer, Stefan Senoner. Seine Tochter, Annika Zoe Senoner, und Sara Furlan vom SC Meran konnten sich dabei besonders gut hervortun. Beide belegten am Samstag im Kajak-Einer in ihrer Altersklasse den 2. Platz, Annika Zoe Senoner in der U18 und Sara Furlan in der U16. Am Sonntag konnten sich die beiden Meranerinnen nochmal steigern und den Kanuslalom in ihrer Altersklasse sogar gewinnen, Senoner als ex-aequo-Siegerin mit der Slowenin Lea Senica. Furlan wurde in der U16 Gesamtsiegerin, Senoner belegte in der U18-Gesamtwertung Platz 2. “Trotz der geringen Vorbereitung vorort habe ich es geschafft, 3 gute Läufe herunterzubringen. Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden”, freute sich Sara Furlan.

“Nach einigen Wochen intensivem Training bin ich froh, ein gutes Ergebnis erreicht zu haben, auch wenn ich um eine Hundertstel-Sekunde den K1-Gesamtsieg in der U18 verpasst habe”, resümierte Annika Zoe Senonner. Auch ihr Bruder, Lars Aaron Senoner, konnte sich hervorragend in Sznene setzen. Der Sohn des SCM-Trainers hat am Wochenende in Flattach ein Mammut-Programm absolviert und gleich 4 Kanuslalom-Rennen mit Quali und Finallauf bestritten, 2 im Kajak-Einer und 2 im Canadier Einer in der Altersklasse der U16. Im Kajak-Einer erreichte er am Sonntag sogar einen Podestplatz. Nach Platz 4 am Samstag steigerte er sich am Sonntag auf Platz 2. Im Canadier-Einer der U16 hat er am Samstag den Finallauf verpasst. Am Sonntag hat er den Finallauf erreicht und Platz 5 belegt. “Mit meinem neuen Boot habe ich 2 saubere Finalläufe absolviert. Heute lief es besonders gut “, freute sich Lars Aaron Senoner. Der 4. Slalomkanute vom SC Meran, Jakob Tribus, hat beim Junior-Cup in Flattach im Kajak-Einer der U16 weder am Samstag noch am Sonntag den Finalllauf erreicht.