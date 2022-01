Zwei Spiele in der Eiswelle

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia kehrt nach dem Sieg in der Verlängerung gegen Vienna und der Absage des

Spieles gegen Fehervar in die einheimische Eiswelle zurück.

Freitag, 21. Jänner, findet um 19.45 Uhr das vierte Saisonderby gegen den HC Pustertal statt. Bisher liegen die Gelb-Schwarzen in den direkten Duellen mit 2:1 in Führung, die Weißroten möchten unbedingt gleichziehen und Coach Greg Ireland bereitet das Match mit seinen Mannen in jedem kleinsten Detail auf. Nach der Niederlage im letzten Derby vom 21. Dezember haben die Foxes immer gepunktet, von den letzten sechs Spielen deren fünf gewonnen und nur einmal in der Verlängerung gegen Villach Federn gelassen. Erklärtes Ziel ist die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes in Hinsicht auf die Top Six und daher den direkten Einzug in die Playoffs. Pustertal hingegen wurde inmitten einer starken Phase im Kampf um die Top Ten bzw. Pre Playoffs zu Jahresbeginn durch

Covid eingebremst: die Gelb-Schwarzen nehmen aktuell eben diesen zehnten Tabellenrang ein und benötigen dringend Punkte.

Mike Halmo, der in der letzten direkten Begegnung zwei Mal eingenetzt hat, liegt in der internen Scorer Liste an erster Stelle mit 28 Punkten (15 Tore und 13 Assist): der Kanadier hat sich auch den MVP-Titel der ICE Hockey League des Monates Dezember gesichert. Beim Gegner geht die meiste Gefahr von Johan Harju aus, auch er hält momentan bei 28 Punkten (12+16).

Auch im Tor gibt es ein brisantes Duell. Kevin Boyle hat sich letzthin enorm gesteigert, vor allem im letzten Match gegen Vienna konnte er sein ganzes Potential abrufen. Aktuell hält er bei einer durchschnittlichen Fangquote von 90,4 Prozent, allerdings liegt der Durchschnitt aus den letzten vier Spielen bei hervorragenden 95,1 Prozent. Erst morgen fällt die Entscheidung, wer das Bozner Tor hüten wird, denn auch Justin Fazio (91,7 Prozent) liegt im Rennen um den Starting Goalie. Bei Pustertal steht mit Tomas Sholl einer der Besten seiner Zunft im Kasten: der amerikanische Goalie weist eine Fangquote von 92,1 Prozent auf und wurde bereits für die kommende Saison wiederbestätigt. Ab 18,15 Uhr wird auf dem Großbildschirm der Eiswelle das Endspiel des Naturally Esporty Wettbewerbes by FORST, das erste Videospiel NHL22 für PlaySation © 4 in Italien, gezeigt.

Die Lage bei Bozen

Coach Greg Ireland kann mit der Rückkehr von Luca Frigo rechnen, weiterhin out ist der langzeitverletzte Simon Pitschieler und auch der angeschlagene Ivan Tauferer wird nicht mit von der Partie sein. Im Lineup wird es voraussichtlich keine Änderungen geben.

Stadionauslastung bei 35 Prozent – Nur noch wenige Tickets verfügbar

Eintrittskarten sind noch online auf https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano

verfügbar. Heute Donnerstag sind zusätzlich auch die Stadionkassen von 17.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Sollten noch Plätze verfügbar sein, können die letzten Eintrittskarten am Spieltag ab 17.45 Uhr erworben werden. Bitte beachten Sie unbedingt, dass für den Einlass ins Stadion gemäß den nationalen Vorschriften das korrekte Tragen einer FFP2 Maske während der gesamten Begegnung, wie auch beim Zutritt und Verlassen der Anlage, verpflichtend ist. Chirurgische Masken sind nicht mehr zulässig.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass für den Zugang zu den Spielen der sogenannte „Super Green Pass” Voraussetzung ist und daher die „2G” Regel zum Einsatz kommt: daher erhalten nur Personen im Besitz des Green Passes durch Impfung oder erfolgter Genesung Zutritt. Der Green Pass ist für Personen ab 12 Jahren verbindlich. Die Auslastung des Stadions wird auf 35 Prozent der Gesamtkapazität reduziert.

Samstag ist Linz der Gegner

24 Stunden später, Samstag 22. Jänner, mit Spielbeginn um 19.45 Uhr sind die Foxes bereits wieder in der Eiswelle gegen die Steinbach Black Wings Linz im Einsatz. Die Stahlstädter nehmen den unbequemen Platz des Tabellenletzten ein, haben die schlechteste Offensive der Liga, die zweitschlechteste Defensive und liegen auch bei den Special Teams an letzter Stelle. Trotzdem darf auch dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter genommen werden, denn Linz hat in den letzten Spielen einen leichten Aufwärtstrend verzeichnet. Alle drei vorangegangenen Begegnungen konnten die Weißroten für sich entscheiden (3:4 nach Verlängerung und 1:5 in Linz, 3:1 in der Eiswelle).

Freitag, 21. Jänner, um 19.45 Uhr – Eiswelle, Bozen

HCB Südtirol Alperia vs HC Pustertal

Samstag, 22. Jänner, um 19.45 Uhr – Eiswelle, Bozen

HCB Südtirol Alperia vs Steinbach Black Wings Linz