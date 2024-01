Zwei Traumtore sorgen für den Rittner Auftaktsieg in der Halbfinalserie

Klobenstein – Spiel eins der Halbfinalserie der IHL Serie A ist Geschichte. Am Dienstagabend setzten sich die Rittner Buam SkyAlps im Derby gegen die Hockey Unterland Cavaliers „Bacio della Luna“ mit 5:2 durch. Besonders die Rittner Treffer drei und vier fallen dabei in die Kategorie Traumtor.

Warum die Unterland Cavaliers in den letzten Jahren zu einer Südtiroler Topmannschaft aufgestiegen sind, zeigten sie gleich von Anfang an. Mit ihrer aggressiven und schnellen Spielweise stellten sie die Rittner Hintermannschaft mehrere Male auf die Probe und hatten auch, vor allem in Person ihrer finnischen Offensivlinie (Markkula, Käyrä, Hällfors), gute Chancen auf die Führung. Aber auch die Buam zeigten vorne immer wieder ihre Klasse und schrammten einige Male am 1:0 vorbei. Treffer gelang aber dennoch keiner, sodass es beim torlosen Zwischenstand in die erste Drittelpause ging.

Wurde im ersten Drittel noch mit Toren gespart, so kam es im zweiten ganz anders. Das lag auch daran, dass beide Mannschaften in diesem gewohnt harten Derby mit der eigenen Disziplin zu kämpfen hatten und einige Spieler immer wieder auf der Strafbank Platz nahmen. So fielen der erste Treffer auch im Powerplay: Nicht einmal eineinhalb Minuten waren gespielt, als Spinell einen Schuss von Ginnetti entscheidend abfälschte (21.28). Wenig später stand es dann schon 2:0. Wieder schlugen die Buam im Powerplay zu, dieses Mal durch Coatta, der nach einem Lobis-Schuss abstaubte (22.58). Die Cavs ließen sich aber nicht aus der Fassung bringen. Zuerst traf Markkula, indem er den Puck genau zwischen die Schoner von Furlong ins Tor bugsierte (27.53), dann war Käyrä im Powerplay zur Stelle (29.05). Binnen eineinhalb Minuten glich ein finnischer Doppelschlag die Partie wieder aus.

Rittens Antwort kam im Schlussdrittel. Zunächst musste Unterlands Nyman zwei Minuten auf der Strafbank verbringen und genau in dem Moment, in welchem er wieder auf das Eis zurückkehren durfte, schlug das Special Team der Buam zu. In einer traumhaft ausgespielten Angriffsaktion spielte Szypula zuerst steil auf Lobis, der blind auf den mitlaufenden Coatta ablegte und der vollendete in eiskalter Manier (42.42). Nur eine Minute später scheiterte Prast am Pfosten (44.). Das 4:2 lag aber in der Luft und fiel dann auch. Szypula hatte über rechts Platz, kam bis vor Giovanelli und vernaschte den Unterlandler Goalie mit einer herrlichen Finte (50.59). Die beiden Traumtore sorgten für hängende Köpfe bei den Gästen und der Weg zum Auftaktsieg war geebnet. Das 5:2 durch Spinell brachte die endgültige Vorentscheidung (58.59). Spiel zwei der Halbfinalserie findet am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Würth Arena in Neumarkt statt.

Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Tore: 1:0 Spinell (21.28/PP), 2:0 Coatta (22.58/PP), 2:1 Markkula (27.23), 2:2 Käyrä (29.05/PP), 3:2 Coatta (42.42), 4:2 Szypula (50.59), 5:2 Spinell (58.59)