Zweite Olympia-Medaille für Südtirol: Visintin Dritter im BoarderCross ­

Algund/Peking – Hinter einer olympischen Medaille, wie sie Omar Visintin heute in Peking gewonnen hat, stehen Arbeit, Leidenschaft und Sturheit. Das sind auch jene Eigenschaften, mit denen der Algunder Visintin mit dem Snowboard nach einer beim zweiten Weltcuprennen im Montafon ausgeheilten Verletzung in Rekordzeit wieder auf die Cross-Piste zurückgekehrt ist und mit denen er heute glänzen konnte.

Visitin zeigte beim spektakulären Finale im Snowboardcross in Peking eine wunderbare Leistung. Damit kann er nach der Silbermedaille im Snowboardcross Mixed-Team bei den Weltmeisterschaften in Park City 2019 nun die olympische Bronzemedaille als weitere besondere Auszeichnung seiner Karriere mit nach Hause nehmen. Für das Nationalteam ist es die erste Olympia-Medaille in diesen Bewerben. Für Südtiroler Sportler ist es die zweite Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 nach jener des Meransner Kunstbahnrodlers Dominik Fischnaller.

“Du hast ein herausragendes Ergebnis geschafft und wir sind sehr stolz auf dich”, schreibt Landeshauptmann und Sportlandesrat Arno Kompatscher in seiner Gratulation an Visintin. Sport schreibe immer wieder großartige Geschichten und die von Visintin sei Teil davon, unterstreicht Kompatscher. “Nach dem Gewinn des Gesamtweltcups, einer WM-Medaille und sechs Weltcup-Erfolgen ist dein großer Traum von einer Olympia-Medaille heute in Erfüllung gegangen – und das, obwohl du nach deiner Verletzung am Ellenbogen im Dezember lange um den Start in Peking zittern musstest. Wir freuen uns auf weitere spannende Rennen mit dir”, so Kompatscher im Glückwunschschreiben.