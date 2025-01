Zweites Südtriolcup Rennen der Sportrodler in Ulten

Von: ka

Ulten – Am Samstag fand das zweite Südtirolcup Rennen der Sportrodler in Ulten statt. Die Rodelbahn Moscha kehrte nach einigen Jahren wieder als umgebauter Klassiker in den Südtirolcup zurück und bot beste Verhältnisse. Die umgebaute Bahn ist sehr abwechslungsreich und verlangt den Athleten so einiges ab. Mit super im Training noch nicht erreichten Laufzeiten zeigtes Südtirols Sportrodler mal wieder ihr ganzes Können und boten sehr spannende Entscheidungen.

Bei den Damen war die junge Olangerin Hannah Tschurtschenthaler nicht zu bremsen. Mit einem Respektabstand konnte sie ihre aufsteigende Form bestätigen und holte sich vor der Tilserin Theresa Hilpold vom ASV Pfeffersberg und Lara Peccei vom AMA Wengen – welche den Auftakt vor einer Woche gewinnen konnte – den Sieg. Es werden diese drei Damen sein, die in der Gesamtwertung die ersten drei Ränge unter sich ausmachen.

Bei den Herren schlug Tobias Müller zurück. Der gebürtige Ultner, welcher für den ASC Laugen-Tisens startet konnte sich hauchdünn vor seinem Teamkollegen Frei Sebastian durchsetzen. Die beiden Herren waren schon im ersten Südtirolcup Rennen ganz vorne – nur eben in umgekehrter Reihenfolge. Der dritte Platz ging an Torggler Christian vom ASV Latzfons.

Im Doppelsitzer Bewerb konnte sich das Duo Frei/Frei vom ASC Laugen-Tisens vor den Teamkollegen Mair/Müller und dem Olanger Duo Kirchler/Hofer durchsetzen.

In der Vereinswertung war der ASC Laugen-Tisens wiederum nicht zu schlagen. Die Tisner setzten sich souverän vor dem ASC Olang und dem ASV Jaufental durch.

Am kommenden Wochenende werden in Latzfons bei den Italienmeisterschaften die Titel vergeben. Es schaut so aus, als ob die Favoriten feststehen. Villeicht kann die/der ein oder andere ja den Sprung nach vorne machen.

2. SC Ulten 11.01.2025