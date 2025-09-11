Zweites Testspiel, zweiter Penaltysieg

Von: ka

Sterzing – Am Donnerstagabend gastierten die Rittner Buam SkyAlps zum zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung bei den Wipptal Broncos Weihenstephan. Wie auch im ersten Test ging die Partie bis ins Penaltyschießen, nach welchem die Rittner Buam am Ende mit 4:3 die Nase vorne hatten. Am Samstag, 13. September steht für die MacQueen-Truppe das letzte Testspiel auf dem Programm. Um 18 Uhr empfangen sie den HC Asiago in der Ritten Arena.

Die Partie in der Weihenstephan Arena der Wipptal Broncos begann ganz nach dem Geschmack der Rittner Buam SkyAlps. Während Sterzings Kerschbaumer eine Fünf-Minuten-Strafe absaß, hämmerte Insam einen Schuss im Powerplay ins Tor (7.15). Im zweiten Drittel legte Manuel Öhler das 2:0 für Ritten nach (32.27). Doch die Broncos schlugen im Schlussdrittel zurück. Zuerst verkürzte Livingston im Powerplay (46.12), dann glich Sproviero aus (55.21). Zwar brachte Madsen die Rittner Buam SkyAlps in der Schlussminute mit dem 3:2 wieder auf die Siegerstraße (59.05), doch zwei Sekunden vor Schluss machte Cianfrone das zunichte und sorgte für eine Overtime (59.58).

In der gab es keinen Treffer, wodurch wieder das Penalty-Shootout entscheiden musste. Und wieder avancierte Kevin Fink zum eiskalten Schützen, er versenkte den ersten. Weil danach alle restlichen Schützen scheiterten, war dies auch der entscheidende Treffer. Weiter geht es für die Rittner Buam SkyAlps schon am Samstag, wenn sie um 18 Uhr den HC Asiago zum letzten Testspiel in der Ritten Arena empfangen.

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 3:4 SO (0:1, 0:1, 3:1)

Tore: 0:1 Insam (7.15/PP1), 0:2 Manuel Öhler (32.27), 1:2 Livingston (46.12/PP1), 2:2 Sproviero (55.21), 2:3 Madsen (59.05), 3:3 Cianfrone (59.58). Entscheidender Penalty: Kevin Fink