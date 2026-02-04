Zwischenrunden-Auftakt der Rittner Buam SkyAlps gelingt

Von: ka

Dornbirn – Die Rittner Buam SkyAlps sind mit einem Sieg in die Qualification Round gestartet. Am Mittwochabend setzten sich die Blau-Roten auswärts beim EC Bregenzerwald nach hartem Kampf mit 3:2 durch.

Im Auftaktmatch der Qualification Round ging es für die Rittner Buam SkyAlps gleich einmal zu einer der Mannschaften, die sich beim Abschluss der Regular Season noch mit den Buam um einen Platz in der Master Round duelliert hatten. Den besseren Start erwischten die Vorarlberger, einen gefährlichen Schuss von Lipsbergs konnte Furlong in höchster Not zur Seite parieren (5.). Dann übernahmen aber die Rittner Buam das Spielgeschehen und belohnten sich mit der Führung. Bregenzerwald-Goalie Widhalm war in einer Aktion mehrmals zur Stelle, musste sich am Ende aber geschlagen geben, als Kostner den Puck unter ihm durchstocherte (10.03). Durch gute Chancen von Kostner (14.) und Robert Öhler (15.) verpassten die Buam eine höhere Führung.

Doch die Antwort der „Wälder“ ließ im zweiten Drittel nicht lange auf sich warten. Nach einem Distanzschuss von Hintermann fälschte Haiböck mustergültig zum 1:1 ab (23.13). In der Folge hatten die Gastgeber sogar im Fünf-gegen-Drei die Möglichkeit, noch weiter nachzulegen, doch Rittens Penaltykiller standen felsenfest. Und die Blau-Roten straften Bregenzerwalds Nachlässigkeit: Zuerst versenkte Fink einen Rebound nach Tauferer-Schuss unter der Latte (28.36), dann legte Alderson per sattem Direktschuss im Powerplay das 3:1 nach (31.21). In der Schlussphase des zweiten Spielabschnittes drängte Bregenzerwald noch einmal auf den Anschlusstreffer und erzielte ihn durch Bergström aus dem Slot auch (38.10).

Im Schlussdrittel stand für die Rittner Buam SkyAlps dann besonders eines auf dem Programm: Verteidigen. Denn der EC Bregenzerwald drückte vehement auf den Ausgleichstreffer. Aber die Vorarlberger bissen sich die Zähne an einem glänzend aufgelegten Furlong aus, der in den letzten 20 Minuten nichts passieren ließ. Auch als Bregenzerwald den Torhüter für einen sechsten Feldspieler zog, wollte kein weiterer Treffer fallen und die Rittner Buam SkyAlps gewannen das Auftaktspiel in der Qualification Round.

Am Samstag steht für die Rittner Buam das nächste Spiel auf dem Programm. Um 18 Uhr kommt es in der Ritten Arena zum Südtiroler Derby gegen den HC Gherdëina valgardena.it.

Alps Hockey League 2025/26, Qualification Round, Gruppe B:

EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Tore: 0:1 Kostner (10.03), 1:1 Haiböck (23.13), 1:2 Fink (28.36), 1:3 Alderson (31.21/PP1), 2:3 Bergström (38.10)