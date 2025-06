KI im Klassenzimmer: Hat China uns abgehängt?

Von: Ivd

Peking – In Chinas Schulen sitzen Kinder vor Tablets, die per Künstlicher Intelligenz (KI) jede ihrer Reaktionen analysieren: Aufmerksamkeit, Stresslevel, sogar Augenbewegungen. Was nach Science-Fiction klingt, ist dort vielerorts schon Realität. Während in Europa noch über Datenschutz, Ethik und Techniknachholbedarf diskutiert wird, rollt China die Hightech-Bildung mit staatlicher Unterstützung flächendeckend aus. Außerdem ist ein Fach für den Umgang mit KI für Grundschüler bereits verpflichtend.

Befürworter sehen darin eine riesige Chance: Die KI kann Lerninhalte individuell anpassen, Schwächen frühzeitig erkennen und Lehrkräfte entlasten. Gerade bei großen Klassen könne so gezielter gefördert werden. Kritiker hingegen warnen vor Kontrollverlust, fehlender zwischenmenschlicher Nähe und der Gefahr, dass Schüler zu bloßen Datensätzen werden.

Wie steht ihr zu dem Thema: Müssen wir KI schnellstmöglich in unser Schulsystem integrieren, weil China uns sonst abhängt? Oder fahren wir ohne besser, aus Schutz unserer Kinder? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil und schreibt eure Meinung in die Kommentare.