Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?

Von: Ivd

Washington D. C. – Ein Jahr nach Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit ist die Bilanz gemischt. Kaum ein anderes Thema wird weltweit so kontrovers diskutiert. Innenpolitisch setzte Trump auf ein hohes Tempo – mit zahlreichen Exekutivbefehlen und einem harten Kurs in der Einwanderungspolitik, flankiert von massiven Veränderungen in Verwaltung und Justiz.

Außenpolitisch sorgte seine „America First“-Strategie für tiefe Spannungen, wachsende Konflikte und eine Neujustierung der globalen Beziehungen. Gleichzeitig geriet die US-Wirtschaft unter Druck und politische Gegner werfen ihm vor, demokratische Normen und Institutionen zu untergraben.

Wie steht ihr zur bisherigen Trump-Bilanz seiner zweiten Amtszeit: Hält er, was er verspricht oder stürzt er die USA und den Rest der Welt ins Verderben? Nehmt jetzt an unserer Spontanbefragung teil und schreibt eure Meinung in die Kommentare.