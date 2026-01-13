Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?

Von: Ivd
Washington D. C. – Ein Jahr nach Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit ist die Bilanz gemischt. Kaum ein anderes Thema wird weltweit so kontrovers diskutiert. Innenpolitisch setzte Trump auf ein hohes Tempo – mit zahlreichen Exekutivbefehlen und einem harten Kurs in der Einwanderungspolitik, flankiert von massiven Veränderungen in Verwaltung und Justiz.
Außenpolitisch sorgte seine „America First“-Strategie für tiefe Spannungen, wachsende Konflikte und eine Neujustierung der globalen Beziehungen. Gleichzeitig geriet die US-Wirtschaft unter Druck und politische Gegner werfen ihm vor, demokratische Normen und Institutionen zu untergraben.
Wie steht ihr zur bisherigen Trump-Bilanz seiner zweiten Amtszeit: Hält er, was er verspricht oder stürzt er die USA und den Rest der Welt ins Verderben? Nehmt jetzt an unserer Spontanbefragung teil und schreibt eure Meinung in die Kommentare.
Aktuell sind 8 Kommentare vorhandenKommentare anzeigen