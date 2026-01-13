Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Spontanbefragung

Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?

Dienstag, 13. Januar 2026 | 08:13 Uhr
Selenskyj (li) und Trump (Archivbild)
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
Schriftgröße

Von: Ivd

Washington D. C. – Ein Jahr nach Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit ist die Bilanz gemischt. Kaum ein anderes Thema wird weltweit so kontrovers diskutiert. Innenpolitisch setzte Trump auf ein hohes Tempo – mit zahlreichen Exekutivbefehlen und einem harten Kurs in der Einwanderungspolitik, flankiert von massiven Veränderungen in Verwaltung und Justiz.

Außenpolitisch sorgte seine „America First“-Strategie für tiefe Spannungen, wachsende Konflikte und eine Neujustierung der globalen Beziehungen. Gleichzeitig geriet die US-Wirtschaft unter Druck und politische Gegner werfen ihm vor, demokratische Normen und Institutionen zu untergraben.

Wie steht ihr zur bisherigen Trump-Bilanz seiner zweiten Amtszeit: Hält er, was er verspricht oder stürzt er die USA und den Rest der Welt ins Verderben? Nehmt jetzt an unserer Spontanbefragung teil und schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Kommentare

Aktuell sind 8 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Kommentare
42
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
40
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
28
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Peinliches Jubiläum für Putin
Kommentare
24
Peinliches Jubiläum für Putin
Gegen Vollverschleierung
Kommentare
21
Gegen Vollverschleierung
Anzeigen
Von Bozen direkt nach Preveza
Von Bozen direkt nach Preveza
Griechenland neu entdecken mit Freunden und Abenteuerlust!
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 