1.615.928,80 Euro für den guten Zweck

Bozen – Das Ergebnis der Aktion Sternsingen 2023 steht fest: 1.615.928,80 Euro konnten die Sternsinger:innen sammeln. Mit den Spendengeldern werden über 100 Projekte weltweit unterstützt. Im Juli reisten die Vorsitzenden der Jungschar nach Madagaskar, um Projekte zu besuchen, die mit den Spenden aus Südtirol unterstützt werden. Die Aktion Sternsingen ist eine Spendenaktion der Katholischen Jungschar Südtirols in Zusammenarbeit mit dem Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen.

Jährlich im Sommer steht das Spendenergebnis der Aktion Sternsingen fest. Die Spenden wurden von zahlreichen Kindern gesammelt, die sich zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag auf den Weg gemacht haben, um die Frohe Botschaft zu verkünden und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Der großartige Einsatz der Sternsinger:innen wurde mit einem stolzem Ergebnis belohnt: 1,6 Millionen Euro sind eine Steigerung von 26,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sehr beeindruckend. „Angesichts der Inflation und anderen Umständen haben wir nicht mit so einer großen Summe gerechnet. Der Spendenrekord von 2019 mit 1.649.802,37 Euro liegt nicht weit weg. Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis und bedanken uns bei allen Spender:innen sowie bei den Kindern und Begleitpersonen. Ohne die Spendenbereitschaft und den solidarischen Einsatz von ihnen allen wäre die Aktion Sternsingen nicht möglich“, so Matthias Komar, zweiter Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols.

So hilft die Aktion Sternsingen

Mit den Spendengeldern, die bei der Aktion von den Kindern gesammelt werden, kann Menschen weltweit geholfen werden. Gemeinsam mit dem Missionsamt wählen die Vorsitzenden der Jungschar die Projekte aus, die mit der Aktion Sternsingen unterstützt werden. Weltweit werden insgesamt über 100 verschiedene Projekte in Bereichen der Bildung, der Gesundheit, des Sozialen, der Sicherung der Grundbedürfnisse und der Vermittlung von christlichen Werten mitfinanziert. Jährlich werden ein paar wenige Projekte ausgewählt und näher vorgestellt. Diese werden von den Vorsitzenden der Jungschar und den Mitarbeitenden des Missionsamtes besucht. Durch die Reise wird ersichtlich, was genau mit dem Geld finanziert wird und wie den Menschen vor Ort geholfen werden kann.

Auf Sternsingenreise in Madagaskar

Im Juli besichtigten Vorsitzende der Jungschar verschiedene Projekte in Madagaskar, die von den Spendengeldern der Aktion Sternsingen unterstützt werden. Matthias Komar kehrte mit bleibenden Erinnerungen von der Reise zurück: „Die Zeit in Madagaskar war für mich sehr prägend. Mich beeindruckten der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft zwischen den Menschen, die wir kennenlernen durften. Viele von ihnen leben in Armut, oft fehlt es an Wasser, Essen und Zugang zu gesundheitlicher Versorgung.“ Im Süden von Madagaskar wird mit einem Teil der Spenden der Aktion Sternsingen 2024 ein Haus fertiggestellt, das jungen Mädchen und Frauen Schutz, Ausbildung und gesundheitliche Versorgung ermöglicht. Zudem wird eine Krankenstation für Kinder und schwangere Frauen gebaut und über 500 Kinder werden mit Schulmaterial ausgestattet. Diese Projekte in Madagaskar dienen als Vorstellprojekte für die kommende Aktion Sternsingen. Die Besichtigung der Projekte wurde filmisch auch von einem Kamerateam begleitet. Die Aufnahmen sind im Sternsingen-Film zu sehen, der im Dezember veröffentlicht wird.