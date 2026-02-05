20 Jahre Swing on Snow

Von: mk

Seiser Alm – Seit seiner Erstausgabe im Jahr 2006 begeistert das WinterMusicFestival „Swing on Snow“ auf der Seiser Alm musikliebhabende Menschen. Heuer feiert das alpine Festivalerlebnis, das Gäste aus nah und fern zu sich lockt, sein 20. Jubiläum. Vom 12. bis 21. März wird an sechs Tagen in der Dolomitenregion Seiser Alm wieder Wintervergnügen mit musikalischem Hochgenuss verbunden.

Das Panorama auf der Seiser Alm, der größten Hochalm Europas, ist weltbekannt. Bei „Swing on Snow“ mischt sich zum großartigen Ausblick auch noch Musik dazu. Zu den Klängen von Volksmusik, Brass, Soul, Pop und Klassik wird man nicht nur visuell, sondern auch auditiv verwöhnt. Egal ob als Skifahrer, Wanderer oder einfach nur Tagesgast: Vom 12. bis 14. März und vom 19. bis 21. März findet auf der Seiser Alm jeder Gast eine einzigartige Atmosphäre.

Am Vormittag erklingen an der Bergstation der Seiser Alm Bahn die ersten gemütlichen Töne, die alle, die mit der Kabinenbahn auf das Hochplateau kommen, für das WinterMusicFestival einstimmen sollen. Zur Mittagszeit wird in den Hütten der Seiser Alm aufgespielt, wodurch sich zum Panorama und zur Musik auch noch feinste Kulinarik gesellt. Abends laden dann Konzerte in den Dörfern Kastelruth, Seis am Schlern, Völs am Schlern und Tiers am Rosengarten zum Verweilen an.

Das Jubiläum wird mit einem „Best of“ gebührend gefeiert

Anlässlich des 20. Jubiläums des WinterMusicFestival „Swing on Snow“ wollen auch die Veranstalter von Seiser Alm Marketing die vergangenen zwei Jahrzehnte Revue passieren lassen. Das geschieht mit musikalischen Highlights und Künstlerinnen und Künstlern, die „Swing on Snow“ in seiner 20-jährigen Geschichte zu einem Erfolgserlebnis gemacht haben. Manuel Randi, Opas Diandl oder die Formation Federspiel, die mit dem Abendkonzert am Mittwoch, 18. März auch das große Highlight bilden wird, haben schon in Vergangenheit Bekanntschaft mit dem Festival gemacht und kommen für den Geburtstag wieder zurück.

Außerdem treten an den sechs Festival-Tagen auch die musikalischen Gruppen Banda Storta, Tiger Dixie, Pam’s Tiddn Kings, Magdalena Oberstaller & David Frank, Aluna, Seltsamen Senfsamen, Revensch, Stelzhamma, Jemm Session und Manuel Randi, Opas Diandl, Katrin & Werner sowie Spafudla auf und verwöhnen die Gäste am Hochplateau mit feinsten Klängen. Alle Konzerte sind kostenlos und erfordern keine Sitzplatzreservierung.