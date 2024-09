25 Jahre Naturmuseum: Das Fest

Am 20. September

Von: luk

Bozen – Millionen Besucherinnen und Besucher, 112 Sonderausstellungen und tausende Veranstaltungen, wie Vorträge, Matineen, Workshops und Museumsnächte. Das ist die Bilanz des Naturmuseum Südtirol seit seiner Eröffnung am 14. September 1999 bis heute. An jenem Dienstag vor 25 Jahren öffnete die Dauerausstellung des Museums ihre Pforten. Am 20. September wird dieses Jubiläum gefeiert.

Um den langen gemeinsamen Weg seit 1999 zu feiern, zeigt das Naturmuseum bis 6. Oktober eine eigene Wechselausstellung voller Erinnerungen mit Exponaten aus alten Ausstellungen und zahlreichen Fotos, die es ermöglichen, viele der vergangenen Ereignisse noch einmal lebendig werden lassen. Am kommenden Freitag, 20. September werden die 25 Jahre dann von 17.00 bis 24.00 Uhr gefeiert. Auf dem Programm stehen Live-Musik (19.30 bis 20.30 Uhr mit dem Saxophonquartett Arundo Donax und Dirigent Enrico Dellantonio, 21.00 bis 23.30 Uhr mit Nina Duschek), Bastelstationen (17.30 bis 20 Uhr), Storytelling (18.00 bis 19.00 Uhr) und Kurzführungen mit Sternenbeobachtung im aufblasbaren Planetarium (18.00 bis 22.30 Uhr, letzte Führung 22.00 Uhr). Der Eintritt ist frei.

Anlässlich der Langen Nacht der Bozner Museen am Freitag, 4. Oktober kann die Ausstellung – wie auch das gesamte Museum –von 16.00 bis 1.00 Uhr nachts ebenfalls kostenlos besichtigt werden.