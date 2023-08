25 Jahre Treffpunkt InterMezzo

Bruneck – Am Freitag hat die Bezirksgemeinschaft Pustertal das 25-jährige Bestehen vom Treffpunkt InterMezzo in Bruneck gefeiert. Der Treffpunkt ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit dem Ziel, möglichst alltägliche Kontakte für Menschen mit psychischen Problemen herzustellen. Fast 50 Personen haben gemeinsam auf ein viertel Jahrhundert Geschichte des Dienstes zurückgeblickt.

Neben dem Präsidenten der Bezirksgemeinschaft, dem Generalsekretär und der Direktorin der Sozialdienste, Mitarbeitern des Treffpunkts und Mitarbeitern des psychiatrischen Dienstes war auch Brunecks Bürgermeister zur Jubiläumsfeier gekommen. Ehrengäste und damit im Mittelpunkt der Feier waren aber die vielen Besucher:innen des Treffpunkts, welche die Struktur auch sonst treu aufsuchen.

Bereits seit 25 Jahren zielt der Treffpunkt InterMezzo in Bruneck darauf ab, die Integration von Menschen mit psychischen Problemen zu fördern. Er bietet die Möglichkeit, unter Berücksichtigung krankheitsbedingter Probleme und Schwierigkeiten, alltägliche Kontakte herzustellen und wertvolle Erfahrungen zu machen. Es geht um sinnvolle Nutzung freier Zeit und um das Erleben sozialer Umgangsformen und gemeinsamer Freizeit- und Kulturangebote.

Was die Struktur für die Betreuten ausmacht, kam bei der Jubiläumsfeier in folgenden Zitaten von Besucherinnen und Besuchern deutlich rüber: „Manchmal bin ich nicht in der Stimmung, in den Treffpunkt zu gehen, aber dann gehe ich doch, weil ich weiß, dass es mir danach immer viel besser geht!“

„Jetzt sitzen wir hier beisammen und sind 25 Jahre durch dick und dünn gemeinsam gegangen. Mal waren wir befangen, mal sind wir durchgehangen, aber zum guten End’ lässt sich die ganze Sache einfach so beschreiben: Wir haben uns bewährt, wir haben uns gefunden und das über einen Zeitraum, der mehr ist, als nur ein Wimpernschlag in der Geschichte des Homo Sapiens. Also muss es gut sein!“

„Hier habe ich ein kleines Stück Heimat gefunden!“

Die Mitarbeiterinnen vom Treffpunkt, Monika und Margareth, haben sich gemeinsam mit der Strukturleiterin Lara Niederegger und mit Unterstützung des Teams vom Sägemüllerhof sehr bemüht, zum Jubiläum ein tolles Fest mit Grillspezialitäten und Süßem zu organisieren. Auch für die musikalische Umrahmung war bestens gesorgt: zwei Mitarbeiter vom Sägemüllerhof spielten abwechselnd mit Ziehharmonika und Gitarre und machten die Jubiläumsfeier damit zu einem sehr gelungenen Sommerfest.