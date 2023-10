30 Jahre Animativa: Leben verändern und Talente fördern

Lana – 30 Jahre leidenschaftliche Förderung der Zirkuskunst in Südtirol: Der Verein Animativa, der sich vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit einen Namen gemacht hat, bringt Menschen in Bewegung und begeistert mittlerweile seit Jahrzehnten mit beeindruckenden Darbietungen. Darum lud der Zirkusverein am Samstag, den 21. Oktober zu einer Gala ein, zu der sich zahlreiche Mitglieder, Familien, Zirkusbegeisterte und Gäste aus Politik und Verwaltung einfanden, um im festlichen Ambiente des Raiffeisenhauses in Lana das Jubiläum zu feiern.

13 talentierte Artistinnen und Artisten des Vereins sowie befreundete Künstler betraten die Bühne, um den zahlreichen Gästen einen unvergesslichen Zirkusgala-Abend zu bereiten. Jongleure beeindruckten mit atemberaubender Geschicklichkeit, Einrad-Artisten balancierten scheinbar mühelos, Akrobaten zeigten kraftvolle Körperbeherrschung und Luftakrobatinnen verzauberten das Publikum mit eleganten Figuren. Clowns sorgten für herzhaftes Gelächter und für gute Laune

Die Moderation des Abends übernahmen die Vorsitzenden des Vereins, Reinhard Demetz und Brigitte Hofmann: “Es ist unglaublich, welcher Teamgeist unter unseren Vereinsmitgliedern beim Vorbereiten einer solchen Gala-Show entsteht. Viele der Ehrenamtlichen sind Jugendliche, die mit Begeisterung in ihrer Freizeit für den Verein und dessen Ziele tätig sind”, erzählen sie mit strahlenden Augen.

Animativa hat sich in den vergangenen Jahren durch den unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen, der festen und freien Mitarbeiter enorm entwickelt. Die steigende Nachfrage nach nicht wettkampforientierten Bewegungsangeboten unterstreicht den Erfolg der vielseitigen und ganzheitlichen Zirkuspädagogik. Immer mehr Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Pädagoginnen erkennen die positiven Auswirkungen, die diese Art der Bildung und Freizeitgestaltung auf die jungen Menschen hat.

Hinter den Kulissen agierten 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, um einen unvergesslichen Abend auf die Beine zu stellen. Ihre Hingabe und ihr Einsatz trugen maßgeblich dazu bei, dass fast 500 Gäste aus Lana und ganz Südtirol einen Abend voller artistischer Höhepunkte erleben durften. Die beeindruckenden Darbietungen auf professionellem Niveau ließen die Zuschauer lachen, staunen und in die zauberhafte Welt des Zirkus eintauchen.

Die 30-Jahres-Feier von Animativa war nicht nur ein Rückblick auf drei Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit, sondern auch ein Blick in eine vielversprechende Zukunft für die Zirkuskunst und die Jugendförderung in Südtirol. Zirkuskunst ist weit mehr als nur Unterhaltung – sie kann Leben verändern und Talente fördern. Man freue sich auf weitere Jahre voller Magie und Bewegung, hieß es.