33 Finalisten stehen fest

Bozen – Globales Netzwerken ist notwendiger denn je – mit dem Glocal Piano Project hat der Internationale Busoni Klavierwettbewerb gemeinsam mit seinem langjährigen Exklusivpartner Steinway & Sons einen eindrucksvollen Schritt in Richtung noch größerer Internationalität und weltumspannender Präsenz geschafft und sich dabei einer digitalen Auffrischung unterzogen, die zur Weichenstellung für die kommenden Jahre werden könnte. In einer durch die weltweite Pandemie ausgedünnten Wettbewerbslandschaft konnte dabei große Sichtbarkeit für die jungen Pianisten, aber auch für das eigene Engagement der Talentförderung erzielt werden.

Das Glocal Piano Project in Zahlen: 506 Anmeldungen, 93 teilnehmende Kandidaten, 33 Finalisten, 23 Film Crews, 23 Steinway & Sons-Vertretungen, 19 Länder, vier Kontinente, sieben Juroren, 418.000 Zugriffe auf Videos auf der Wettbewerbs-Website, 4.500 Zugriffe bei Steinway & Sons, 60.000 Zugriffe bei amadeus.tv in China, 19.663 abgegebene Stimmen beim Publikums-Voting.

Das Glocal Piano Project, in dessen Rahmen die erste Runde des Busoni Wettbewerbs in diesem Jahr nicht in Bozen, sondern verteilt auf der ganzen Welt stattfand, darf auf eine erfolgreiche Bilanz verweisen. 93 Kandidaten nutzten die Möglichkeit, in den Räumlichkeiten der 23 teilnehmenden Steinway & Sons-Vertretungen in 19 Ländern eine professionelle Videoaufnahme jenes Programm einzuspielen, das im ersten Wettbewerbsdurchgang in Bozen gefordert wird. Alle Videos sind bis September 2021 auf www.concorsobusoni.it, eu.steinway.com sowie für das chinesische Publikum auf www.amadeus.tv online. Die Beiträge der Finalisten werden zusätzlich ab Mitte Dezember auf der Klassikplattform www.takt1.de abrufbar sein.

Die bisher registrierten Zugriffszahlen sind eindrucksvoll: So konnten 418.000 Aufrufe des Onlineangebots auf der eigenen Website der Busoni-Mahler Stiftung, rund 4.500 Aufrufe der Videos bei Steinway & Sons sowie 60.000 Aufrufe beim chinesischen Medienpartner www.amadeus.tv verzeichnet werden, 330.000 User konnten dort über die flankierende Social Media Posts erreicht werden.

Die Jury bestehend aus Elmar Weingarten (Vorsitz, Deutschland), Saleem Ashkar (Israel), Davide Cabassi (Italien), Milana Chernyavska (Ukraine), Michail Lifits (Deutschland), Staffan Scheja (Schweden) und Minsoo Sohn (Südkorea) traf auf Grundlage der Videobeiträge ihre gemeinsame Entscheidung und zeigte sich mit technischer Qualität und Praktikabilität des Verfahrens ebenso wie mit dem Niveau der Teilnehmer sehr zufrieden. Erstmals gab es auch für das Publikum die Möglichkeit, mittels Onlineabstimmung auf die Auswahl der Teilnehmer an den Finalrunden in Bozen Einfluss zu nehmen.

Die Resonanz war groß: Von 22.452 registrierten Nutzern gaben bis Ende des Abstimmungsverfahrens am 26. November insgesamt 19.663 ihre Stimmen ab. Auf diesem Wege wurden sechs weitere Finalisten bestimmt, so dass nun insgesamt 33 Pianisten zu den im August 2021 beginnenden Solofinalrunden zugelassen werden.

Die 25 von der Jury ermittelten Kandidaten sind:

Yao Jialin – China

Kim Do-Hyun Südkorea

Liu Ziyu – China

Sargsyan Zhora – Armenien

Zang Xiaolu – China

Kinasov Maxim – Russland

Ivanova Dina – Russland

Kim Junhyung – Südkorea

Han Wenfang – China

Choi Isak – Südkorea

Kim Kang Tae – Südkorea

Oh Yeontaek – Südkorea

Park Jae Hong – Südkorea

Park Jieun – Südkorea

Youn Jihyung – Südkorea

Bertolazzi Giovanni – Italien

Cecino Elia – Italien

Dallagnese Eleonora – Italien

Granata Francesco – Italien

Ranaldi Davide – Italien

Valluzzi Serena – Italien

Kang Hyelee – Südkorea

Kotte Mitra – Österreich

Sasko Polina – Ukraine

Sternath Lukas – Österreich

Die sechs mittels Publikumsabstimmung ermittelten Kandidaten sind:

Ayadi Nour – Marokko

Battiloro Raffaele – Italien

Lee Chang Gyu – Südkorea

Marusic Lovre – Kroatien

Navarro José – Bolivien

Petrov Vladimir – Mexiko/Russland

Die beiden Preisträger anderer Mitglieder der World Federation of International Music Competitions zugelassenen Kandidaten sind:

Danilo Mascetti – Italien (2. Preis UNISA 2020)

Illia Ovcharenko – Ukraine (1. Preis Horowitz Competition)

Digitale Plattformen des Glocal Piano Project

www.concorsobusoni.it

eu.steinway.com

www.takt1.de

www.amadeus.tv