46. Lanaphil: Große Sammlerbörse in Lana

Lana – Am Sonntag, den 6. Oktober 2024, findet zum 46. Mal die Lanaphil, die große internationale Sammlerbörse, im Raiffeisenhaus Lana in Südtirol statt. Von 9.00 bis 14.00 Uhr werden sich Sammler und Aussteller aus fünf verschiedenen Ländern – Italien, Österreich, Deutschland, Belgien und Tschechien – versammeln, um ihre Schätze zu präsentieren und auszutauschen. Mit rund 50 Ausstellern verwandelt sich das Raiffeisenhaus in einen Treffpunkt für Sammler historischer Postkarten, Briefmarken, Münzen, Banknoten, Bücher und anderer begehrter Sammlerstücke.

Die Lanaphil, die von dem Sammler Albert Innerhofer im Jahr 2000 ins Leben gerufen wurde, ist längst zu einem festen Bestandteil der internationalen Sammlerszene geworden. Sie findet jährlich zweimal statt – im April und im Oktober – und lockt Besucher aus nah und fern an. Neben dem breiten Angebot an historischen Sammlerstücken steht auch der Austausch von Informationen und fachlicher Beratung im Mittelpunkt der Veranstaltung. Für viele Sammler bietet die Lanaphil die ideale Gelegenheit, begehrte Stücke zu erwerben oder ihre Sammlungen zu erweitern.

Philatelietag der Österreichischen Post

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Lanaphil ist der “Philatelietag”, den die Österreichische Post zum zwölften Mal im Rahmen der Börse veranstaltet. Die Post bringt eine neue personalisierte Briefmarke heraus, die den aus Lana stammenden Priester Heinrich Dalla Rosa zeigt. Dalla Rosa wurde im Jahr 1945 von den Nationalsozialisten hingerichtet, und die Briefmarke erinnert an sein tragisches Schicksal. Diese und weitere personalisierte Briefmarken können auf der Lanaphil erworben werden.

Die Veranstaltung ist für Besucher bei freiem Eintritt zugänglich. Interessierte können sich bereits den nächsten Termin vormerken: Die 47. Lanaphil wird am 13. April 2025 in Lana stattfinden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite www.lanaphil.info verfügbar.