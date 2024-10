Von: mk

St. Leonhard – Ein besonderes Jubiläum wurde am 4. Oktober in St. Leonhard gebührend gefeiert: Die Schützenkompanie Andreas Hofer St. Leonhard in Passeier blickt auf 50 Jahre Partnerschaft mit der Schützengesellschaft Andreas Hofer Fuchsmühl aus der Oberpfalz zurück. Eine Freundschaft, die seit 1974 gepflegt wird, wurde in feierlicher Runde gewürdigt.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Traditionsvereinen reicht bis ins Jahr 1974 zurück und basiert auf einer tiefen, freundschaftlichen Verbindung. Diese enge Beziehung zwischen der Schützenkompanie Andreas Hofer St. Leonhard und der Schützengesellschaft Andreas Hofer Fuchsmühl führte schließlich 1988 zur offiziellen Partnerschaft zwischen den Gemeinden St. Leonhard in Passeier und Fuchsmühl.

Das Jubiläumsfest fand im Schießstand von St. Leonhard statt – etwa 30 Mitglieder der Schützengesellschaft Fuchsmühl reisten für die Veranstaltung nach Südtirol. Beide Schützenvereine überreichten feierlich Festscheiben, die symbolisch für die tiefe Verbundenheit und die lange Freundschaft stehen.

Auch Bürgermeister Robert Tschöll ließ es sich nicht nehmen, der Veranstaltung beizuwohnen und einige herzliche Worte an die Anwesenden zu richten. Er betonte die Bedeutung solcher langjährigen Verbindungen für das kulturelle und soziale Leben in der Gemeinde.

Das Jubiläum unterstreicht die feste Verankerung der Partnerschaft in beiden Gemeinden. Es wurden nicht nur die gemeinsamen historischen Wurzeln gefeiert, sondern auch der Wunsch bekräftigt, diese Freundschaft für die kommenden Generationen weiter zu pflegen und zu vertiefen.