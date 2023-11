61. internationale Tagung “Antonio Rosmini”

Bozen – Die 61. internationale Tagung des Internationalen Instituts für Europäische Studien “Antonio Rosmini” findet vom 9. bis 11. November im Konferenzsaal des Alten Rathauses in der Laubengasse 30 in Bozen statt. Das diesjährige Thema lautet “Europa und die Probleme des Westens”.

Die Tagungsarbeiten beginnen am Donnerstag, 9. November um 15.30 Uhr, gefolgt von den Sessionen am Freitag, 10. November, die am Vormittag um 9.30 Uhr und am Nachmittag um 15.00 Uhr beginnen, und enden mit der Session am Samstag, 11. November, die um 9.00 Uhr beginnt. Die Tagung wird live online auf den sozialen Medien des Instituts (Facebook, YouTube, X/Twitter) übertragen. Der Eintritt zur Konferenz ist frei. Das detaillierte Programm kann von der Website des Instituts heruntergeladen werden: www.rosmini.bz.it

Gegenwärtig ist der “Westen” in der Tat ein Problem, weil er eine Reihe relevanter Fragen auf den Tisch bringt, zu denen man, sogar zu allen, unterschiedliche Meinungen haben kann: die Bürgerrechte, der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, der auch ein Zusammenstoß der sogenannten “Zivilisationen” ist, die Nutzung und Bestimmung der Ressourcen, insbesondere der “lebenswichtigen”, die legitimen und illegitimen Erwartungen der Völker, die ethischen Vorstellungen (Beginn und Ende des Lebens, die Ehe usw.), die Vision der Politik, die Natur und der Zweck des Rechts sowie die Funktion der Rechtssysteme usw.

Zu diesen und anderen Themen wurde es als zweckmäßig erachtet, eine ernsthaft durchgeführte und ordnungsgemäß dokumentierte eingehende Studie durchzuführen, um die “Weltanschauung” zu erfassen, in der sich Individuen und Völker derzeit bewegen.