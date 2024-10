Abenteuerlust und Engagement – Kinder wandern für Kinder

Von: mk

Seiser Alm – Diesen Sommer haben erneut über 3.000 Kinder das “Hexe Nix Wanderheft” erworben und mit großer Begeisterung die Dolomitenregion Seiser Alm erkundet.

Dank der großzügigen Spenden, die im Austausch für das Wanderheft gemacht wurden, konnten beeindruckende 10.000 Euro übergeben werden: 5.000 Euro gingen an das Südtiroler Kinderdorf und weitere 5.000 Euro wurden an die Hilfsorganisation Momo gespendet, die Palliativ-Kinder in Südtirol unterstützt.

Seit 2019 unterstützt Seiser Alm Marketing Kinderhilfsorganisationen in Südtirol. 35.000 Euro an Spenden konnten seitdem gesammelt werden. Helmut Mitterstieler, Präsident von Seiser Alm Marketing, überreichte stellvertretend für die vielen jungen Wanderer einen Scheck an Margit Tauber, Vizepräsidentin des Südtiroler Kinderdorfes, und Heidi Senoner, Vorsitzende von Momo. Helmut Mitterstieler betont: “Unsere jungen Wanderer verstehen durch den Erwerb des Wanderhefts, dass nicht alle Kinder so privilegiert sind oder schwerkrank. Ihre Spende hilft direkt Kindern und Jugendlichen in Not.”

Das liebevoll illustrierte “Hexe Nix Wanderheft” enthält 20 abenteuerliche Routen zu den schönsten Orten der Dolomitenregion. Bei der “Checkpoint-Mission” knipsen Kinder mit Begeisterung Symbole in ihre Armbänder. Je nach Anzahl der gesammelten Symbole erhalten die Kinder ein Diplom und eine Überraschung. Die spannenden Wege erfreuen sich von Jahr zu Jahr wachsender Beliebtheit und ziehen immer mehr junge Wanderer an, die fleißig Abzeichen auf ihren Armbändern sammeln und somit weiterhin für den guten Zweck spenden.