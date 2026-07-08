Abschied mit Musik, Erinnerungen und Zuversicht

Von: luk

Meran – 147 Maturantinnen und Maturanten des Realgymnasiums und der Technologischen Fachoberschule Meran erhielten am vergangenen Samstag im Mehrzwecksaal der Schule ihre Diplome. Die feierliche Abschlussveranstaltung bot bewegende Rückblicke auf fünf gemeinsame Schuljahre, musikalische Höhepunkte und ermutigende Worte für den bevorstehenden Lebensabschnitt.

Umrahmt von Songs wie The Winner Takes It All, Genie in a Bottle, Teenagers und Black Velvet durch die Schulband wurden die Diplome klassenweise überreicht. Präsentationen mit Bildern aus der Schulzeit sorgten für emotionale Momente und so manches Lächeln. Schulratspräsident Matthias Wolf verglich den bisherigen Lebensweg der Maturantinnen und Maturanten mit einem schützenden Kokon. Nun beginne ein neuer Abschnitt, in dem sie in Studium, Beruf oder Ausbildung ihre Talente unter Beweis stellen und ihren eigenen Weg finden müssten.

Direktor David Augscheller dankte den Absolventinnen und Absolventen für ihren Einsatz und richtete einen besonderen Dank an die Eltern, die ihre Kinder über viele Jahre begleitet und unterstützt hätten. Er erinnerte daran, dass fachliches Wissen zwar eine wichtige Grundlage bilde, langfristig aber vor allem soziale Kompetenzen, Empathie und die Fähigkeit, Verantwortung für andere zu übernehmen, den Unterschied machten.

Auch die Schülervertreter Theresa Wolf und Max Ebensperger blickten auf ein außergewöhnliches Schuljahr zurück. Sie erinnerten an die Proteste der Lehrpersonen, die den Schulalltag geprägt hatten, zugleich aber auch an zahlreiche Initiativen, die von den Schülerinnen und Schülern selbst organisiert wurden. Die vielen erfolgreich umgesetzten Projekte hätten gezeigt, dass jungen Menschen durchaus Verantwortung übertragen werden könne und sie mit großem Engagement bereit seien, diese auch zu übernehmen.

Mit der „Ehrung der Besten“ fand die Feier ihren Höhepunkt. Herausragende Leistungen erzielten Miriam Andreatta (5A RG), Liam Kaplan (5A RG) und Anton Pichler (5A RG) mit jeweils 100 Punkten. Ebenfalls die Höchstwertung von 100 Punkten erreichten Nicole Gagliardi (5B RG), Charlotte Wiemann Raffeiner (5B RG), Jan Pirpamer (5D NW) und Tobias Weiss (5D NW). Niklas Mayer (5B RG) erzielte 100 Punkte mit Auszeichnung. Mit hervorragenden 98 Punkten schlossen außerdem Daniel Matzoll (5B EL) und Jakob Kaserer (5A EL) ihre Matura ab.