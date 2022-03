Achammer gratuliert Linda Wolfsgruber zu Christine-Nöstlinger-Preis

Bruneck – Der Christine-Nöstlinger-Preis für Kinder- und Jugendliteratur, den die Stadt Wien, Christine Nöstlingers Buchstabenfabrik und der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben, geht an die aus Bruneck gebürtige und in Wien lebende Linda Wolfsgruber.

Das hat die Wettbewerbsjury des en Preises entschieden.

Landesrat Philipp Achammer zeigt sich über die Entscheidung erfreut: “Mit Linda Wolfsgruber wird eine Südtiroler Künstlerin ausgezeichnet, die seit vielen Jahren mit ihren liebevoll und abwechslungsreich gestalteten Illustrationen und ihrer immer weiter entwickelten grafischen Techniken Geschichten, Erzählungen und Texte nicht nur Kindern zugänglich macht.” Mit ihrer Arbeit und ihren Bilderbüchern fördere sie das Lesen und entfache Lesefreude, ganz im Sinne der 2018 verstorbenen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger.