Algund feiert das Kneipp-Jahr 2021

Algund – Im Mai 2021 feiert die Gemeinde Algund den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp, dem bekanntesten Vertreter der Hydrotherapie.

Zu diesem besonderen Anlass werden die 50 Stationen in den sieben Fraktionen eingeweiht. Der Präsident des Tourismusvereins, Michael Schwellensattl ist sich sicher: „Der Kneipp Parcours trägt zur Sensibilisierung der Gesundheitsförderung und Prävention jedes Einzelnen bei – sowohl für den Einheimischen als auch für den Gast.“

Die Initiative ging von der Gemeinde Algund, dem Kneipp Verband sowie dem Tourismusverein und Algund Aktiv zurück. Intensiv setzte sich eine Arbeitsgruppe mit der Kneipp´schen Philosophie, den fünf Säulen, Wasser, Bewegung, Ernährung, Kräuter und Lebensordnung auseinander und suchte besondere Plätze im gesamten Gemeindegebiet aus. Auf einfache Weise kann jeder die Naturlandschaft nutzen und durch Hinweistafeln spielerisch die ganzheitliche Methode Kneipps erfahren und kennenlernen.

Die ausgearbeitete Karte hilft dabei die 50 Stationen zu finden. „Ziel ist es“, so die Verantwortliche der Gemeinde Algund für Gesundheitsfürsorge und Gesund in Algund, Vize Bürgermeisterin Alexandra Ganner Laimer, „in die Gesundheit – unser höchstes Gut – zu investieren und langfristig die Vision zu verfolgen, nachhaltig das Denken und Handeln der Menschen zu beeinflussen und den Präventionsbegriff zu kultivieren.“

Mit dem ganzheitlichen Gesundheitskonzept nach Sebastian Kneipp, wird das Immunsystem hoch wirksam gestärkt und die Selbstheilungskräfte angeregt. Gerade in dieser Zeit sind das wichtige Voraussetzungen, für einen gesunden und aktiven Lebensstil. „Ein mittelfristiges Ziel ist die Planung und Durchführung von Veranstaltungen rund um das Thema Gesundheit“, so die Projektmanagerin für„Gesund in Algund“, Johanna Pichler.