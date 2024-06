Alpen Flair Festival in den Startlöchern

Von: luk

Natz – Das Alpen Flair Festival steht schon in den Startlöchern und die ersten Gäste sind schon in Natz angekommen: Kommende Woche geht’s los. Die Vorbereitungen laufen trotz mäßigem Wetter sehr gut. Aber es ist ja eine Schönwetterperiode angesagt, worauf sich die Organisatoren am meisten freuen. Wir haben mit Robert Klement gesprochen, dem OK-Chef des Festivals.

Das größte Volksfest Südtirols steht vor der Tür. Wie lief der Kartenvorverkauf?

Ja, heuer gibt es bei uns neben dem größten Musik- und Kulturevent Südtirols wahrscheinlich auch das größte Public Viewing im Lande. Am Mittwoch wird bei der Warm Up Party das Spiel Deutschland gegen Ungarn gezeigt. Nach dem überzeugendem Auftakt der Deutschen herrscht sicherlich gute Stimmung. Der Vorverkauf lief besser als letztes Jahr. Mehr als 10.000 Besucher pro Tag sind schon sicher, wir nähern uns dem SOLD OUT.

Auf welche Künstler und Bands freust Du Dich heuer besonders?

Es ist ja nicht so, dass ich ein absoluter Musikexperte bin. Deshalb kann ich zu den (teuren – lacht) Headlinern auch nicht viel sagen. Dafür sind andere zuständig. Aber auf die Fäaschtbänkler am Donnerstag bin ich schon sehr gespannt. Live habe ich sie noch nicht gesehen, aber man hört nur Gutes. Der Donnerstag beginnt schon überragend, einen solch starken Beginn hatten wir noch nie, am Freitag ist Frauen Power angesagt mit tollen weiblichen Künstlern/innen und am Samstag spielt der Deutschrock die Hauptrolle mit den Spatzen und Frei.Wild.

Wie bist Du eigentlich OK-Chef des Alpen Flair Festivals geworden?

Ich war damals Präsident des ASV Natz, als wir gemeinsam mit den Schützen das erste Festival organisiert haben. Dass es dann so erfolgreich wird, konnten wir nicht erahnen. Die Nachfolger in den Vereinen wollten dann, dass wir weitermachen, auch im Komitee sind wir immer dieselben Personen. Es macht schon auch Spaß und Leidenschaft ist auch dabei. Wenn man dann Einladungen nach Wacken oder zuletzt zum AC/DC Konzert nach Reggio Emilia bekommt, kriegt man mit, dass wir nicht ganz unbekannt und unbedeutend sind.

Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, im Nato-Areal das Festival zu machen?

Das Areal eignet sich perfekt schon einmal aufgrund der Tatsache, dass es mehrere Umzäunungen gibt, die verschieden genutzt werden können: Vorzelt-Bereich (Flair Stage), Festival-Area (Alpen Stage) und rundherum den Zeltplatz-Bereich.

Und auch heuer habt Ihr Euch einiges einfallen lassen?

Richtig, wir sind da recht kreativ. Beach Volley – den Sand haben wir eigens vom Meer hertransportieren lassen, Kleinfeld-Fußball, Bungee Jumping zusätzlich zu den bereits bestehenden Angeboten wie Paintball, Outdoor-Angebote u.v.m.

Wie schafft Ihr das eigentlich organisatorisch?

Kontinuität ist das Schlagwort. Wenig Wechsel bei den Partner-Firmen, immer die gleichen 10 Vereine mit den ca. 1.000 Freiwilligen und zusätzlich fast 300 Feuerwehrleute von 13 Feuerwehren. Wir haben die Aufgaben gut verteilt und für viele Bereiche gibt es eigene Verantwortliche. Damit entsteht dann der Vorteil, dass vieles routinemäßig abläuft und nichts vergessen wird. Im Gegenteil, wir versuchen ständig, uns zu verbessern.

Die Sicherheit der Besucher spielt auch eine große Rolle?

Ja, auf jeden Fall. Das Weiße Kreuz und Ärzte sind ständig vor Ort. Die Security-Firma ist auch mit vielen Mitarbeitern/innen präsent. Die alljährliche Sicherheitsbesprechung mit Gemeinde, Carabinieri, Security, Feuerwehr und weiteren Beteiligten hat schon stattgefunden, am Montag sind wir mit dem Bürgermeister bei Quästor Sartori und am Dienstag kommt die Landeskommission zur Abnahme des Festival-Areals. Hinzu kommt, dass wir natürlich ein Brandschutz- und Sicherheitsprojekt haben, weiters neben einer Ausfallversicherung auch eine Haftplicht- und Unfallversicherung.

Wenn jemand noch schnell zum Alpen Flair Festival kommen möchte, was muss er/sie tun?