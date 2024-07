© Schützenkompanie Ehrenburg/Teilnehmer an der Buchpräsentation in Ehrenburg.

Von: ka

Ehrenburg – Am vergangenen Freitag strömten zahlreiche Besucher in die Aula der Grundschule in Ehrenburg, um der von der Schützenkompanie Ehrenburg organisierten Buchvorstellung von „Als Tirol geteilt wurde“ beizuwohnen. Der von Efrem Oberlechner herausgegebene Band zog Geschichtsinteressierte und prominente Gäste wie die ehemaligen BAS-Aktivisten Klaudius und Herlinde Molling an.

Hauptmann Juri Oberlechner eröffnete die Veranstaltung, indem er die Bedeutung des Werkes für die Chronik dieser dunklen Zeit unterstrich. Bezirksmajor Thomas Innerhofer und Landeskommandantenstellvertreter Christoph Schmid betonten, wie wertvoll diese Publikation für das Verständnis der lokalen Geschichte ist.

Der Abend begann mit einer sensationellen Entdeckung: Stephan Gostner erzählte von seinem Fund eines alten Fotoalbums in einem Antiquitätengeschäft in Bologna. Das Album „Confine Italo-austriaco“ enthielt bisher unveröffentlichte Fotos, die die Grenzziehung zwischen Italien und Österreich nach dem Ersten Weltkrieg dokumentieren. Diese Bilder bieten einen einzigartigen Einblick in die damaligen Ereignisse und stellen einen historischen Schatz dar, der, da waren sich Gostner und Efrem Oberlechner einig, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden muss.

Efrem Oberlechner, von Beruf Geometer, schilderte anschaulich die enormen Herausforderungen der Grenzvermessung in den Alpen. Die technischen und logistischen Schwierigkeiten, die überwunden werden mussten, wurden durch beeindruckende historische Karten und persönliche Geschichten lebendig.

Verleger Elmar Thaler vertiefte die Thematik, indem er den italienischen Expansionsdrang und die politischen Hintergründe der Grenzziehung beleuchtete. Thalers Erläuterungen gaben den Zuhörern einen umfassenden Einblick in die strategischen und wirtschaftlichen Motive hinter den historischen Ereignissen.

Die Texterin des Buches, Katharina Brenner, brachte die immensen Schwierigkeiten des Verkehrs und der Grenzübertritte nach der Grenzziehung eindrucksvoll zur Sprache. Ihre Schilderungen zeigten die tiefgreifenden Auswirkungen auf das tägliche Leben und die wirtschaftlichen Aktivitäten im Land.

Rupert Gietl, Mitarbeiter am Buch, rundete die Präsentationen ab, indem er die drastischen Veränderungen im Alltag der Menschen durch die neue Grenze aufzeigte. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel war das übermalte Nord- und Osttor in Glurns, das den Verlust kultureller Identität symbolisierte.

Zum Abschluss des Abends hatten die Gäste die Möglichkeit, das Buch „Als Tirol geteilt wurde“ zu erwerben und von Efrem Oberlechner und den Mitwirkenden signieren zu lassen. Ein gemütlicher Umtrunk bot den perfekten Rahmen, um sich über die spannenden historischen Einblicke auszutauschen und den Abend gebührend ausklingen zu lassen.

Die Schützenkompanie Ehrenburg bedankt sich bei allen Beteiligten und Gästen für eine Veranstaltung, die nicht nur historische Erkenntnisse brachte, sondern auch persönliche Geschichten und lebhafte Diskussionen förderte.

Infos zum Buch:

Als Tirol geteilt wurde – Die Grenzziehung nach 1920

Herausgeber: Efrem Oberlechner

Text, Gestaltung, Herstellung und Verlag: Effekt! Buch (www.effekt.tirol)

144 Seiten

25,5 x 23,5 cm

ISBN 979-12-5532-097-5

Euro 24,90