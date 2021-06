Bozen – Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) hat am 7. Juni 2021 einen Online-Vortrag zum Thema „Alt werden, aber nicht alt sein – Körperliche Aktivität als Schlüssel für ein gesundes Altern“ veranstaltet. Referent war Prof. Dr. Ansgar Thiel, Direktor des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Tübingen. Der Vortrag wurde aufgezeichnet und kann auf der VSS-Webseite kostenlos eingesehen werden.

Der zu erwartende Zuwachs an älteren Menschen wird in den nächsten Jahrzehnten so groß werden, dass die Sozialsysteme mit großer Wahrscheinlichkeit an den Rand ihrer Belastbarkeit kommen. Prof. Dr. Ansgar Thiel hat beim Online-Vortrag anschaulich erklärt, welche Auswirkungen das Altern für unseren Körper, aber auch für unsere Gesellschaft haben werden. Auf informative Art und Weise wurde zudem vermittelt, in welcher Hinsicht Sport einen Beitrag zur Vorbeugung der negativen Folgen des Alterns leisten kann.

Regelmäßige Bewegung und die daraus folgenden positiven Auswirkungen auf den Körper machen den Sport besonders wichtig für die demographisch alternde Gesellschaft. Aus diesem Grund war ein Schwerpunkt des Vortrages, die Wichtigkeit von Sport und körperlichen Aktivität als Mittel zur Bewältigung von Erkrankungen und zum Erhalt von Mobilität und Autonomie im Alter. Prof. Dr. Ansgar Thiel hat zudem verschiedene Methoden aufgezählt und vorgezeigt, wie mehr Bewegung im Alltag integriert werden kann.

„Beim Sport für ältere Personen geht es nicht nur um die Fitness, sondern auch um den Erhalt ihres Wohlbefindens und der Mobilität. Der VSS will aktiv, in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsvereinen Möglichkeiten schaffen um so viele Personen wie möglich zum Sport und zur körperlichen Bewegung zu motivieren“, so VSS-Obmann Günther Andergassen.

Das Ziel des VSS ist es auch, die Vereine über dieses immer wichtiger werdende Thema zu informieren und sie dafür zu gewinnen, in diesem Bereich attraktive Angebote zu schaffen. Der Online-Vortrag mit Prof. Dr. Ansgar Thiel wurde aufgezeichnet und ist für alle Interessierten auf der VSS-Webseite kostenlos einsehbar.