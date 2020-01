Am 24. Jänner: Maranatha-Abend in Sterzing

Sterzing – Braucht mich Gott? Wozu in der Kirche mitmachen? Warum und wie beten? Gibt es Gott? Um diese grundlegenden Fragen geht es bei den „Maranatha“-Glaubensabenden für Jugendliche und junge Erwachsene. Der nächste Abend findet am kommenden Freitag, 24. Jänner 2020 (19.00 bis 21.00 Uhr), in Sterzing im Margarethenhaus (Jugenddienst Wipptal) und in der Kapuzinerkirche statt.

„Loslegen…, Gott steigt ein“ ist der Titel des Marantha-Glaubensabends in Sterzing. Ab 19.00 Uhr erwartet die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen im Margarethenhaus ein Impuls und ein Glaubensgespräch, bei dem sie mehr über die Frohe Botschaft Jesu erfahren und sich einander im Glauben stärken können. Um 20.15 Uhr ist dann eine Gebetszeit in der Kapuzinerkirche geplant.

„Maranatha“ gehört zu den besonderen Angeboten auch in diesem pastoralen Arbeitsjahr. Das Projekt ist vom Referat für Kinder- und Jugendseelsorge und dem Referat für Berufungspastoral der Diözese auf den Weg gebracht worden.