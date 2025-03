Am 26. März: Religiöse Gemeinschaften in Bozen kennenlernen

Von: mk

Bozen – Das Amt für Dialog der Diözese lädt am Mittwoch, 26. März 2025, zu einer besonderen Begegnungsreise ein: Interessierte können unter dem Motto „Einsicht für Weitsicht“ verschiedene religiöse Gemeinschaften in Bozen besuchen und deren Lehren, Organisation und Schwerpunkte kennenlernen. Erstmals findet die Initiative in italienischer Sprache statt.

Die Veranstaltung „Einsicht für Weitsicht“ bietet die seltene Gelegenheit, sich direkt vor Ort mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher religiöser Bewegungen auszutauschen. In rund 30-minütigen Begegnungen erhalten die Teilnehmenden Einblicke in Lehren und Schwerpunkte der jeweiligen Gemeinschaften. Ziel der Initiative ist es, dass die Teilnehmenden Informationen aus erster Hand erhalten.

Nach einer kurzen Einführung im Pastoralzentrum Bozen um 17.15 Uhr bringt ein Kleinbus die Gruppe zu drei Versammlungsorten: Um 17.45 Uhr stehen die Rosenkreuzer (Lectorium Rosicrucianum) auf dem Programm, gefolgt von einer Freikirche. Den Abschluss bildet um 19.15 Uhr der Besuch der Siebenten-Tags-Adventisten. Im Anschluss daran werden die Teilnehmer zurück ins Pastoralzentrum gefahren.

Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch nur mit Anmeldung bis spätestens 19. März möglich. Die Plätze sind begrenzt. Interessierte können sich beim Amt für Dialog unter Tel. 0471/306357 oder per E-Mail an dialog.dialogo@bz-bx.net anmelden.