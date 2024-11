Analogica: Festival des analogen Films in Bozen

Von: luk

Bozen – “Analogica” kehrt nach Bozen zurück und widmet sich im Rahmen eines in Italien einzigartigen Festivals dem Avantgarde- und Experimentalfilm, dem Home-Video-Archiv und dem Expanded Cinema in den Räumlichkeiten des Waaghauses, des Foto Forums und – neu in diesem Jahr – der Zelig. Das Treffen mit internationalen Künstlern und Filmemachern findet vom 14. bis 17. November 2024 statt.

Forschung und experimentelles Kino, private Archive, der performative Einsatz von Projektoren und Filmstreifen sowie die Verwendung der Filmkamera sind die Zutaten von Analogica 14, einer Veranstaltung, die der analogen Produktion in Italien und darüber hinaus gewidmet ist, ihren Sitz in Bozen hat und sich jedes Jahr inhaltlich und programmatisch erneuert. Das Festival Analogica ist ein Treffpunkt für Liebhaber, Experimentatoren, Forscher von Emulsionen und langsamen Technologien, aber auch für Neugierige und Neulinge, die vom 14. bis 17. November in Bozen viele Gelegenheiten zur Begegnung finden werden. Es ist eine Gelegenheit, sich der analogen Technologie zu nähern, neue (alte) Formen des Experimentierens zu entdecken und unkontrollierbare Materialien wiederzuverwenden, die sich dem standardisierten Aufkommen des Digitalen widersetzen. Das Festival versteht sich auch als Impulsgeber und Verbreiter für alles, was noch analog ist, seien es Festivals, Events, Verlagsprojekte und vieles mehr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Workshops im Foto Forum) ist frei.

In den schönen Räumlichkeiten von Waag (Waaghaus, Bozen), dem Zentrum der Analogica 14, finden täglich die Vorführungen der Analogica Selection 14 statt, die in sieben Programme mit insgesamt 42 Filmen aufgeteilt ist und auch dieses Jahr wieder äußerst interessante Werke aus aller Welt bietet: Donnerstag, 14.11. ab 20.00 Uhr, Freitag, 15.11. ab 20.30 Uhr, Samstag, 16.11. ab 18.00 Uhr und Sonntag, 17.11. ab 19.00 Uhr.

Analogica startet dieses Jahr auch eine neue Zusammenarbeit mit Zelig, der Dokumentarfilmschule in Bozen. In den Räumlichkeiten der Zelig und in Zusammenarbeit mit Fas – Filmverband Südtirol – findet das Programm Analogica Re/collection statt, das den Familienarchiven gewidmet ist. Am 14.11. um 17.00 Uhr wird das außergewöhnliche Werk Death of a Mountain von Nuno Escudeiro gezeigt sowie eine Analogica Selection, die ganz den Werken gewidmet ist, die aus Privat- und Familienarchiven hervorgegangen sind. Private Amateurarchive wie Super8, 8mm, 16mm oder 9,5 mm haben in den letzten Jahren in der zeitgenössischen Produktion von Recherche- und künstlerischen Dokumentarfilmen an Bedeutung gewonnen.

Analogica hatte bereits die Gelegenheit, in seiner Auswahl einige Werke zu zeigen, die aus diesem neuen kreativen Ferment hervorgegangen sind, und auch das diesjährige Programm umfasst mehrere Filme, die sich mit der Nutzung von Archiven beschäftigen. Am 15. November um 17.00 Uhr findet in der Zelig die Veranstaltung “La memoria degli altri” (Die Erinnerung der Anderen) statt, bei der Federico Di Corato (Manuale di cinematografia per dilettanti VOL 1), Nuno Escudeiro (Death of a mountain) und Mattia Biondi (Questa disperazione di Piero) über die Verwendung von Archiven sprechen. Drei Filme und drei sehr interessante und persönliche Herangehensweisen an das Thema “Erinnerungen anderer”.

Am Samstag, den 16.11. um 18.00 Uhr wird im Waag ein interessantes Projekt vorgestellt, das sich mit den Praktiken des experimentellen Kinos befasst: Alice De Santis und Filippo Perfetti werden beim Festival anwesend sein, um das Projekt altriformati und die Publikation Screening excersises – Quaderni (der von altriformati herausgegebene Zyklus, der sich mit der Projektion als Strukturelement des experimentellen Kinos beschäftigt) vorzustellen. Ebenfalls am Samstag, den 16. November, geht es im Waaghaus um 19.00 Uhr weiter mit der ANALOGICA Lounge, einem Moment der Begegnung und des Austauschs im Waag Cafe, das für Freunde und Neugierige offen ist, und um 21.30 Uhr mit der Live-Performance Expanded Cinema Night, einem Programm, das die Projektion als einzigartige und nie wiederholbare Performance-Praxis untersucht, mit Projekten von Riojim, Marek Pluciennik und Andrea Saggiomo.

Ebenfalls im Waag wird am letzten Abend von Analogica 14, Sonntag, 17. November, ab 20.30 Uhr, eine Sonderschau mit Werken aus 25 Jahren Produktion der in Berlin lebenden Künstlerin und Filmemacherin Dagie Brundert gezeigt, die zu einem Gespräch über ihre Arbeit anwesend sein wird. Dagie Brundert arbeitet seit den 1980er Jahren mit Film, sowohl als Fotografin als auch als Filmemacherin. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Super8-Format, mit dem sie zahlreiche Filme gedreht hat. Inspiriert von Wabi-Sabi, einer japanischen Ästhetik, die mit dem Buddhismus in Verbindung steht und sich auf die Akzeptanz von Vergänglichkeit und Unvollkommenheit konzentriert, entwickelte sie ihre eigenen, einzigartigen Filmbearbeitungstechniken und spezialisierte sich im Laufe der Zeit auf die ökologische Verarbeitung alltäglicher Materialien, von im Kühlschrank vergessenem Gemüse und Obst bis hin zu auf der Straße gefundenen Blumen und Pflanzen. Dagie Brundert wird auf dem Festival auch mit einem Workshop vertreten sein, der sich mit der Verwendung von Super8 und alternativen ökologischen Entwicklungsprozessen beschäftigt und am 16. und 17. November im Foto Forum stattfindet.

Analogica 14 findet vom 14. bis 17. November in Bozen an folgenden Orten statt: Waag (Waaghaus, Kornplatz), Foto Forum (Weggesteinstraße 3F), Zelig (Brennerstraße 20D). Das vollständige Programm finden Sie unter www.analogica.org. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Workshops) ist frei.