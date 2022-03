Andrea Pizzini stellt sein Projekt “Wellenbrecher” vor

Meran – Am Dienstag, den 22. März präsentiert der ost west club im Rahmen seiner 40-Jahr Feierlichkeiten im Mairania (Centro per la Cultura) einen Film- und Videoabend mit dem bekannten Südtiroler Filmemacher Andrea Pizzini mit Beginn um 20.30 Uhr.

Mit seinem Projekt „Wellenbrecher“ hat Andrea Pizzini in den vergangenen zwei Jahren die Covid-19-Pandemie in den Intensivstationen der beiden größten Krankenhäuser des Landes in Meran und Bozen dokumentiert. Daraus soll der Dokumentarfilm OXYGEN entstehen, der aller Voraussicht nach im Herbst diesen Jahres fertiggestellt werden soll.

Pizzini zeigt Fotografien und Filmausschnitte, erzählt von seiner Arbeit und von den Schwierigkeiten und Freuden bei seiner Arbeit. Anschließend findet ein Publikumsgespräch statt.

Die Moderation übernimmt Thomas Kobler. Die Sitzplätze sind begrenzt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Covid-19-Bestimmungen statt.