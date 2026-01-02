Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Angelina Jolie besucht Grenzübergang nach Gaza
Angelina Jolie mit Mitarbeitern des Roten Halbmonds in Rafah

Angelina Jolie besucht Grenzübergang nach Gaza

Freitag, 02. Januar 2026 | 16:48 Uhr
Angelina Jolie mit Mitarbeitern des Roten Halbmonds in Rafah
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die US-Schauspielerin Angelina Jolie hat die ägyptische Seite des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen besucht. Beim Ägyptischen Roten Halbmond verschaffte sie sich einen Überblick über laufende Hilfsmaßnahmen für den abgeriegelten Küstenstreifen, wie es aus Kreisen der Hilfsorganisation hieß. Sie sei vom zuständigen Gouverneur empfangen worden. Er habe sie bei ihrer Tour begleitet. Arabische Medien berichteten, dass auch ein Vertreter des US-Außenministeriums anwesend war.

Den Informationen zufolge hat sie in einer symbolischen Geste dabei geholfen, Hilfsgüter für Gaza zusammenzupacken. Jolie bedankte sich demnach für die Bemühungen Ägyptens. Sie habe zudem die entscheidende Rolle der Freiwilligen und Mitarbeiter bei der effizienten Organisation und Verteilung der Hilfsgüter trotz der zahlreichen Herausforderungen gelobt.

Besuch bei verletzten Palästinensern

Am Abend wird sie im Krankenhaus im nahe gelegenen al-Arisch erwartet. Dort will sie ägyptischen Angaben zufolge verletzte Palästinenser aus dem Gazastreifen treffen.

Jolie war über viele Jahre Sondergesandte des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Auch heute besucht sie immer wieder Konflikt- und Krisenregionen weltweit, um auf das Leid von Zivilistinnen und Zivilisten aufmerksam zu machen.

Übergang bleibt geschlossen

Rafah ist der einzige Grenzübergang des Gazastreifens, der nicht direkt nach Israel führt. Im Zuge des Gazakriegs wurde der Übergang geschlossen. Hilfslieferungen werden derzeit zwar in Rafah abgewickelt, gelangen aber nur durch den nahe gelegenen und von Israel kontrollierten Grenzübergang Kerem Schalom an die notleidende Bevölkerung. Menschenrechts- und Hilfsorganisationen fordern seit langem eine Öffnung des wichtigen Übergangs in Rafah.

Auslöser des Kriegs war das Massaker der Hamas und anderer extremistischer Organisationen in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und Bodeneinsätzen im Gazastreifen. In den zwei Jahren des Gazakriegs wurden laut lokaler Behörden mehr als 70.000 Palästinenser getötet. Seit dem 10. Oktober 2025 gilt eine Waffenruhe. Es kommt jedoch weiterhin zu gewaltsamen und auch tödlichen Vorfällen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
60
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
52
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Kommentare
43
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Kommentare
41
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Kommentare
38
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 