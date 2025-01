Archiv des Schönberg-Verlages Raub der Flammen von L.A.

Von: APA/dpa

Auch ein Archiv mit Werken von Arnold Schönberg ist bei den verheerenden Bränden von Los Angeles zerstört worden: Das Haus des Belmont-Musikverlags, der sich der Verbreitung der Werke des Zwölftöners widmete, gehöre zu den größten Opfern des “Palisades Fire”, so Schönberg-Sohn Larry als Verlagsbetreiber in einer Mitteilung. Das Feuer zerstörte große Teile des Stadtteils Pacific Palisades, am Westrand von Los Angeles.

“Der gesamte Bestand an Verkaufs- und Verleihmaterialien – darunter einige Manuskripte, Originalpartituren und gedruckte Werke – ging bei dem Feuer verloren”, so Larry Schönberg. Der Verlag vermietete und verkaufte die Partituren an Ensembles in aller Welt: “Für ein Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Werke von Schönberg fokussiert hat, bedeutet dieser Verlust nicht nur die physische Zerstörung von Besitz, sondern auch einen schweren kulturellen Schlag.”

Verlag will weiterarbeiten

“Obwohl wir unseren gesamten Bestand an Verkaufs- und Verleihmaterialien verloren haben, sind wir entschlossen, unsere Mission fortzusetzen, der Welt Schönbergs Musik näherzubringen”, heißt es in der Mitteilung: “Auch wenn die Palisades Feuer die physische Heimat von Schönbergs Musik zerstört haben, stellen sie doch die Initialzündung für ein neues Kapitel in der Geschichte von Belmont Music Publishers dar – ein Funke, der helfen wird, dass die Flammen von Schönbergs Einfluss noch heller im digitalen Zeitalter brennen.” Man hoffe, den Katalog in digitaler Form wieder aufleben zu lassen.

Arnold Schönberg war im vergangenen Jahr einer der Jubilare, wurde der Komponist doch am 13. September 1874 als Sohn jüdischer Eltern in Wien geboren. In den 1920er-Jahren entwickelte er seine sogenannte Zwölftontechnik, womit er einen Einfluss weit über die Konzertsäle hinaus erarbeitete. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte der zuvor in Wien und Berlin wirkende Schönberg 1933 in die Vereinigten Staaten, wo er sich in Los Angeles niederließ.

(S E R V I C E – www.schoenbergmusic.com)