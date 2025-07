Archivaliensammlung zu Kloster Sonnenburg unter Schutz gestellt

Von: luk

St. Lorenzen – Das Frauenkloster Sonnenburg gehörte zu den wichtigsten Grund- und Gerichtsherren im mittleren Pustertal und Gadertal. Dementsprechend sind zahlreiche Dokumentationen verfasst worden. Das eigentliche Klosterarchiv ist im Bestand des Tiroler Landesarchivs in Innsbruck zu finden. Doch es gibt auch mehrere private Schriftgutsammlungen, die zur Geschichte des Stifts Aufschluss geben. Zu den bedeutendsten dieser Sammlungen gehört jene von Karl Knötig (1927–2018), der Sonnenburg 1965 erworben und die ehemalige, zum Großteil verfallene Klosteranlage bis 1972 zu einem Hotel umgebaut hatte. Knötig erwarb aus verschiedenen Quellen Urkunden und Aktenstücke, die (vorwiegend) Sonnenburg betreffen.

Unterschutzstellung sichert Dokument der Südtiroler Kultur- und Rechtsgeschichte

Das so zusammengetragene Schriftgut stammt größtenteils aus den neuzeitlichen Jahrhunderten, ebenso einzelne mittelalterliche Stücke, darunter eine Notariatsurkunde von 1312. Die Unterlagen geben Aufschluss über das wirtschaftliche Gebaren und die Grund- und Gerichtsherrschaft des Stifts. Ebenso sind darin Informationen über den Konvent selbst, über einzelne Chorfrauen, Novizinnen und hier untergebrachte und versorgte Töchter aus vornehmlich tirolischem Adel zu finden. Die aktuellen Eigentümer der Sonnenburg, die HSS GmbH, hat den Bestand in den vergangenen Monaten fachgerecht verzeichnen lassen, nun wurde die Sammlung von Landeskonservatorin Karin Dalla Torre im Einvernehmen mit den Eigentümern unter Denkmalschutz gestellt. Diese Maßnahme bietet die Gewähr, dass der Bestand in seiner Gesamtheit erhalten bleibt und der Forschung zur Verfügung steht. Auch Landesrat Philipp Achammer ist darüber erfreut: “Mit der Unterschutzstellung dieser einzigartigen Sammlung wird ein bedeutendes Stück Südtiroler Kultur- und Rechtsgeschichte bewahrt. Es ist unser Ziel, solche Zeugnisse nicht nur zu sichern, sondern sie auch der Forschung und interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.”

Sammlung wird öffentlich zugänglich

Die Archivaliensammlung Knötig soll nach Beendigung der zurzeit stattfindenden Bauarbeiten in der Sonnenburg verwahrt und dort zugänglich gemacht werden. Durch die Unterschutzstellung kann für die unterschiedliche Bereiche (Verzeichnungs- und Ordnungsarbeiten, sachgerechte Verwahrung, Restaurierung durch das Landesarchiv) um Landesbeiträge beim Landesdenkmalamt angesucht werden. Informationen dazu gibt es online unter https://kulturgueter.provinz.bz.it/de/home.