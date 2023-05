Tirol – Strenge der Form einerseits und Verlangen nach Naturbetrachtung und Darstellung lebendiger Natur andererseits: Dies charakterisiert das Gesamtwerk von Arnold Holzknecht. In der bis Mitte November auf Schloss Tirol laufenden Ausstellung zeigt der Grödner Bildhauer flache Tafelbilder und eine „stumme Glocke“.

Arnold Holzknecht ist in St. Ulrich in Gröden aufgewachsen. Er studierte von 1978−1985 Bildhauerei an den Akademien von Florenz und München. Nach einer längeren Pause, in der er als Restaurator für Museen und Schlösser tätig war, begann er 2006 eine kontinuierliche künstlerische Tätigkeit, zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland folgten.

Künstlerisch sieht er sich als Bildhauer, er wendet sich jedoch von der figurativen Tradition der Grödner Holzschnitzerei entschlossen ab und definiert in einer abstrakt-geometrischen Formensprache sein künstlerisches Sein.

Holzknecht arbeitet langsam, seine Kunst braucht Denk- und Arbeitszeit, sie verlangt nach einer bedächtigen Entstehung, die auf eine lange Dauer zuhält. So abstrakt und einem konstruktivistischen Denken sie sich auch verpflichtet weiß, so deutlich ist sie von Formen und Farben der Natur inspiriert. Darin zeigt sich die Dualität, die sein gesamtes Œuvre durchzieht: Strenge der Form einerseits und Verlangen nach Naturbetrachtung und Darstellung lebendiger Natur andererseits.

Sein bekanntestes Werk ist wohl die Leuchtschrift mit dem Zitat der Philosophin Hannah Arendt „Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen“, die den faschistischen Leitspruch „credere, obbedire, combattere“ („glauben, gehorchen, kämpfen“) auf dem faschistischen Monumental-Relief von Hans Piffrader am Bozner Gerichtsplatz überschreibt und überleuchtet. Diese zusammen mit Michele Bernardi realisierte Installation gilt als beispielhaft für die Umgestaltung eines konfliktreichen Denkmals zu einem Mahnmal. In der bis 19. November 2023 im Bergfried laufenden Ausstellung „Arnold Holzknecht. RondoOstinato“ zeigt das Südtiroler Landesmuseums Schloss Tirol hingegen flache Tafelbilder, die auf den ersten Blick wie grafische Gebilde ausschauen, aber Bildhauerei sind, und worauf Holzknecht die Möglichkeiten der Linie in einem Rondo und Ostinato immer neuer Variationen durchspielt und ein speziell für den zentralen Ausstellungsraum entwickeltes Werk: Eine stumme Glocke.

Vorgestellt wurde die Ausstellung heute im Rittersaal von Schloss Tirol mit dem Künstler Arnold Holzknecht, dem Direktor von Schloss Tirol, Leo Andergassen und dem Journalisten und Kurator Heinrich Schwazer.

Infos: Tel. 0473/220221, www.schlosstirol.it.