Arsenii Mun gewinnt Busoniwettbewerb

Bozen – Der 64. Internationale Ferruccio Busoni-Klavierwettbewerb in Bozen ist ausgetragen. Die Jury unter der Leitung von Ingrid Fliter hat erneut den ersten Preis vergeben.

Das kommt nicht immer vor: Dieses Jahr ist es aber das fünfte Mal in Folge, dass die Jury einen Sieger kürt. Der Preis geht an den Russen Arsenii Mun (24). Er stammt aus St. Petersburg, lebt heute aber in New York.

Platz zwei ging an Anthony Ratinov (USA). Über den dritten Preis durfte sich der Japaner Ryota Yamazaki freuen.

Das Publikum entschied auf dieselbe Art und Weise wie die Jury und prämierte Mun. Gestiftet wird der Preis vom Verein der Freunde des Busoni-Wettbewerbs.