artigathome: Online-Projektes des Südtiroler Künstlerbundes

Bozen – Über 130 Kunstschaffende aus den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Musikkomposition und Architektur sind Teil des online Projektes #artigathome des Südtiroler Künstlerbundes. Eine digitale Plattform, die zur virtuellen outdoor Galerie und zu einem online Shop mit Benefizabsichten erweitert wird.

#artigathome Zurück in die Freiheit

Besondere Zeiten generieren besondere Formen: So wird der Südtiroler Künstlerbund am 11. April mit Beginn um 18.00 Uhr die Werke des online Projektes auf den sozialen Netzwerken unter dem Vorzeichen #artigathome, die seine Mitglieder in den vergangenen Wochen geschaffen haben, in einer Ausstellung zeigen. Und zwar nicht wie gewohnt im realen Raum der hauseigenen Galerie, sondern den aktuellen Umständen entsprechend, lädt der Künstlerbund zu einem virtuellen outdoor Ausstellungspaziergang ein. Die Teilnahme an der Vernissage ist einfach vom Wohnzimmer aus möglich, indem Sie im Internet mit einem Klick auf die Homepage des Künstlerbundes durch die Ausstellung schlendern. Zu sehen sind auf dieser virtuellen Reise 131 Werke von Kunstschaffenden, die sich mit der aktuellen Situation der Coronakrise und ihre Auswirkungen in unterschiedlichen Ausdrucksformen auseinandersetzen. Ideen, Gedanken und Visionen werden in den Medien Malerei, Zeichnung, Fotografie, Video, Skulptur, Objektkunst, Musikkompositionen, Texten, Gedichten in 14 Themenräumen dargestellt. Ergänzend zu dieser virtuellen Tour durch Sehnsuchtsorte, werden alle Werke der Kunstschaffenden weiter regelmäßig auf den Instagram- und Facebookseiten des Künstlerbundes veröffentlicht.

#artigathome Kunst hilft / online Shop

Parallel dazu wird auf der Homepage des Südtiroler Künstlerbundes ein online Shop eingerichtet, über den die neuesten Werke der Kunstschaffenden zur aktuellen Situation unter dem Motto „Kunst hilft“ zum Verkauf angeboten werden. Mit nur 100 Euro können die Arbeiten in Form von Bilddateien erworben werden. 50 Prozent des Erlöses gehen an den Autor /die Autorin des Werkes und 50 Prozent werden an bedürftige Menschen gespendet.

Ein kleines Zeichen, dass es in Krisenzeiten, die uns alle auf eine harte Bewährungsprobe stellen, den Einsatz von jedem braucht. Kunst hilft nicht nur Mut zu machen und vermag es Hoffnung zu schenken, sondern will durch den online Shop auch einen solidarischen Beitrag leisten, indem von der Krise schwer getroffene Menschen finanziell unterstützt werden.

Alle zum Verkauf angebotenen Werke sind unter www.kuenstlerbund.org/artigathomeshop einsehbar und unkompliziert zu bestellen.