Auch die schönste Feier geht einmal zu Ende

Bozen – Der letzte Tag des Festivals endet traditionsgemäß mit einem tänzerischen Feuerwerk für die ganze Stadt und das Publikum von Tanz Bozen. Als krönenden Abschluss der Jubiläumsausgabe zum Vierzigsten stehen zur Feier gleich drei Veranstaltungen auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr auf der Piazza Verdi, wo das Publikum von der umwerfende Chantal Loïal mit den kreolischen Tänzen und afro-karibischen Rhythmen ihres Stücks Kakophonie empfangen wird. Um 21.00 Uhr verlagert sich das Geschehen in den Großen Saal des Stadttheaters zur zweiten Aufführung von Age of Content mit dem Ballet National de Marseille (Ticket 22 Euro). Nach der Vorstellung wartet im Kapuzinergarten bereits das Cult of Magic Analog Techno Live Set von Francesco Sacco und Luca Pasquino mit der Silent Disco auf alle Tanzfreudigen (ab 22.30 Uhr).

Die Tänzerin, Choreografin und Dozentin für afro-karibischen Tanz Chantal Loïal ist nicht wegzudenken aus der Geschichte von Tanz Bozen. Auf vielfachen Wunsch kehrt die beliebte Kursleiterin, die mehrfach bei den Workshops zu Gast war, auch dieses Jahr zurück und erobert am letzten Abend des Festivals mit ihrem Tanzevent Kakophonie den Verdiplatz: Kreolische Tänze und Rhythmen feiern die Kulturen und die pure Lebensfreude, und reißen alle Schranken zwischen Künstler:innen und Publikum nieder.

Um 21.00 Uhr hebt sich der Vorhang des Stadttheater ein zweites und letztes Mal für Age of Content mit dem Ballet National de Marseille, einem Stück, das von der Generation Z und den durchlässigen Grenzen zwischen dem realen Leben und Körpern von Videogame-NPCs erzählt. Sechzehn Tänzerinnen und Tänzer stehen in einer rätselhaften Welt plötzlich ihren möglichen alternativen Identitäten gegenüber. In vier perfekt aufeinander abgestimmten Teilen sorgt Age of Content für ungläubige Blicke und offene Münder, wirft Fragen auf und schafft Verbindungen zwischen den Epochen.

Ab 22.30 Uhr (Eintritt frei) lädt das Cult of Magic Analog Techno Live Set von Francesco Sacco und Luca Pasqualino, direkt aus dem legendären Plastic in Mailand, zur Silent Disco in den Kapuzinergarten ein. Unter dem nächtlichen Himmelszelt verwandelt sich der Garten dank der live gespielten Technobeats von analogen Synthezisern, Drum Machine und akustischen Instrumenten in einen Open-Air-Club.

