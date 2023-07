Auch Südtiroler Jugendliche starten zum Weltjugendtag nach Lissabon

Bozen/Lissabon – 56 Jugendliche aus Südtirol machen sich am Sonntag, den 30. Juli auf den Weg zum Weltjugendtag (WJT). Südtirols Katholische Jugend (SKJ) und Pastorale Giovanile organisieren diese Busreise gemeinsam. Auch Bischof Ivo Muser wird einige Tage mit dabei sein.

Junge Menschen aus der ganzen Welt machen sich auf den Weg zum Weltjugendtag nach Lissabon, um den Glauben und die Gemeinschaft zu feiern – ganz nach dem Motto des Weltjugendtages „Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg“. Der internationale Weltjugendtag vom 1. bis 6. August 2023 ist gefüllt mit Begegnungen, Gebeten, Gesprächen, Konzerten und einer Heiligen Messe mit dem Papst. Natürlich bleibt auch noch Zeit, die Stadt Lissabon zu entdecken. „Es werden 1,5 Millionen Teilnehmende erwartet. So viele junge Gläubige trifft man selten an einem Ort und ich freue mich schon sehr auf dieses einmalige Erlebnis“, erklärt Katja Engl, zweite Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend. Sie nimmt das erste Mal an einem Weltjugendtag teil.

Das Interesse bei den Südtiroler Jugendlichen ist sehr groß. „Ursprünglich haben sich über 60 Jugendliche für die Reise gemeldet. Wir können allerdings nur 56 Jugendliche mitnehmen, da wir mit dem Bus nach Lissabon fahren. Das war eine bewusste Entscheidung, da uns das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Wir sind jetzt zwar länger unterwegs, aber das ist es uns wert“, betont Katja Engl. Die jungen Menschen aus Südtirol starten am 30. Juli in Bozen und werden am 9. August wieder zurück sein.

Am 3. August wird Bischof Ivo Muser zu den Südtiroler Jugendlichen stoßen. Am Abend wird dann der Papst die angereisten Menschen begrüßen. Ein weiterer Höhepunkt, bei dem der Papst anwesend sein wird, ist die Vigilfeier am 5. August am Abend. Anschließend werden alle gemeinsam im Freien übernachten. „Ich bin schon gespannt auf diese Feier, auf die Atmosphäre, auf die Stimmung und freue mich den besonderen jugendlichen Spirit zu spüren!“, freut sich Katja Engl.

Jugendliche können sich in diesen Tagen über Gott und die Welt austauschen und neue Begeisterung und Antrieb mit nach Hause nehmen. Der Weltjugendtag bietet auch die Chance neue Freundschaften zu knüpfen, und zwar innerhalb und außerhalb der Reisegruppe. „Die Teilnehmerzahl zeigt, dass Südtirols Jugend an der Kirche teilhaben will, es braucht nur die richtigen Angebote“, ist Katja Engl überzeugt.