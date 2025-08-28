“Audaci della Cultura”: Gitarrist Manuel Randi eröffnet zweite Runde

Von: mk

Bozen – “Audaci della Cultura” ist eine Veranstaltungsreihe, die von der Abteilung Italienische Kultur organisiert wird. Aufgrund der positiven Rückmeldung zur ersten Ausgabe wird das TreviLab Bozen erneut der Ort der Austragung von kulturellen Veranstaltungen, bei denen sich Künstlerinnen und Künstler, Autoren und Autorinnen austauschen können.

Den Auftakt setzt am Mittwoch, dem 4. September, um 18.00 Uhr der Bozner Gitarrist Manuel Randi, es moderiert der Brixner Entertainer, Autor und Kabarettist Gianluca Iocolano. Der Eintritt im Kulturzentrum “Claudio Trevi” in der Bozner Kapuzinergasse 28 ist frei.

“Die Kultur braucht Mut und Menschen, die sich nicht scheuen, sich ins Spiel zu bringen. Dieses Projekt mit dem bezeichnenden Titel ‘Audaci della Cultura’ verleiht denjenigen, die mit ihrer Arbeit die Kultur mitgestalten, eine Stimme”, unterstreicht der Landesrat für italienische Kultur Marco Galateo. “Ein ehrlicher und direkter Austausch mit der jungen Generation ist der beste Weg, das kulturelle Wachstum in Südtirol zu fördern.”