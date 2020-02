Aufruf zur Andreas-Hofer-Landesfeier

St. Leonhard in Passeier – Am Sonntag, den 23. Februar 2020 findet in St. Leonhard in Passeier mit Beginn um 15.00 Uhr die große Andreas-Hofer- Landesgedenkfeier statt, zu der auch die Bevölkerung herzlich eingeladen ist.

Die Schützenkompanien und Abordnungen aus ganz Tirol treffen sich dazu um 14.00 Uhr zur Aufstellung auf der Dorfbrücke, wo dann die Front abgeschritten wird. Um 14.40 Uhr wird zum Sandwirt abmarschiert. Dort wird Landeskurat P. Christoph Waldner den Wortgottesdienst zelebrieren, den die Musikkapelle St. Leonhard musikalisch mitgestaltet.

Anschließend wird Elmar Morandell, Obmann der Warentransporteure, ein Grußwort an die Anwesenden richten, bevor Landeskommandant Mjr. Mag. Fritz Tiefenthaler die Gedenkansprache halten wird.

Die Ehrensalven werden von der Ehrenformation des Schützenbataillons Passeier abgefeuert. Danach werden im Museum Passeier verdiente Schützen und Marketenderinnen geehrt.

Der Südtiroler Schützenbund ruft die Bevölkerung anlässlich der Andreas-Hofer-Gedenkfeiern auf, im ganzen Land die Dörfer und Weiler mit Tiroler Fahnen zu beflaggen.