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Lehrpersonen für verschiedene Tätigkeitsfelder des Berufes gut vorbereiten

Ausbildungslehrgänge für Grundschule und Berufsbildung beginnen jetzt

Freitag, 31. Juli 2026 | 12:09 Uhr
Schule_Claudia Corrent
LPA/Claudia Corrent
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Von: Matthias Knapp

Bozen – Im August starten berufsbegleitende lehrbefähigende Ausbildungslehrgänge für Klassenlehrpersonen und erstmals auch für Zweitsprachlehrpersonen und Lehrpersonen für Religion an den deutschsprachigen Grundschulen. Im Bereich der Berufsbildung starten Ausbildungslehrgänge für Fachlehrpersonen und Akademikerinnen und Akademiker sowie für individuelle Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter.

“Das Ziel dieser von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion organisierten Ausbildungen ist, Lehrpersonen für die verschiedenen Tätigkeitsfelder des Berufes gut vorzubereiten“, sagt die Direktorin des Amtes für Didaktik der Pädagogischen Abteilung Anna Pfitscher: “Es gilt, Theorie, Praxis und Reflexion miteinander zu verbinden und die Lehrerinnen und Lehrer auf dem Weg zu reflektierenden Praktikerinnen und Praktiker zu begleiten.”

Die Ausbildungslehrgänge für den Unterricht in der Grundschule erstrecken sich über den Zeitraum von drei Jahren, die Lehrgänge der Berufsbildung über zwei Jahre. Nach erfolgreichem Abschluss des jeweiligen Ausbildungslehrganges erwerben die Teilnehmenden die Lehrbefähigung für die jeweiligen Fächer, die Voraussetzung für einen unbefristeten Arbeitsvertrag ist.

Im Oktober beginnt zudem die lehrbefähigende Ausbildung für Mittelschullehrer und Mittelschullehrerinnen und Oberschullehrerinnen und Oberschullehrer. Diese neuen Lehrgänge an der Freien Universität Bozen wurden von der Fakultät für Bildungswissenschaften gemeinsam mit der Deutschen Bildungsdirektion entwickelt. Dazu wurde bereits berichtet. Die verschiedenen Ausbildungslehrgänge gewährleisten die langfristige Sicherung eines qualifizierten Lehrkräftenachwuchses an Südtirols Schulen.

Bezirk: Bozen

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