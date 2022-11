Bozen – Am Samstag, dem 26. November um 11.00 Uhr wird im Waltherhaus in Bozen die Ausstellung „Christine S. Prantauer“ eröffnet.

Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Blick – Kunst – Tirol“ präsentiert die Nordtiroler Künstlerin Christine Susanna Prantauer Arbeiten aus dem Zeitraum 2018 bis 2022. Alljährlich gibt das Südtiroler Kulturinstitut Kunstschaffenden aus dem Bundesland Tirol die Möglichkeit, sich und ihr Werk in Südtirol vorzustellen. Heuer hat sich auch der Südtiroler Künstlerbund an der Ausstellung beteiligt und eine in der Ausstellung angebrachte Soundinstallation von Manuela Kerer finanziert.

Christine Susanna Prantauer, geboren in Zams, hat in Wien die Akademie der Bildenden Künste mit Diplom für Malerei abgeschlossen. Anschließend hat sie die Hochschule für Angewandte Kunst, Medienklasse, besucht. Prantauer lebt und arbeitet in Zams und Innsbruck.

Von der als sehr traditionell empfundenen Kunstform Malerei hat sich Prantauer somit zusehends abgewandt und hin zur Medienkunst entwickelt, welche sie für eine Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen als geeigneter empfindet. Viele ihrer Arbeiten entstehen als Fotomontage. Prantauer hat immer schon gezeichnet und Collagen produziert, nun bietet die digitale Bearbeitung neue und andere Möglichkeiten. In ihren komplexen und vielschichtigen Bildwelten spiegeln sich ihre Auseinandersetzungen mit Zeitthemen: Globalisierung, Kapitalismus, Migration, Mensch und Umwelt. In ihren Bildkonstellationen geht es nicht so sehr um die Nachahmung der sichtbaren Wirklichkeit, sondern vielmehr um die Erforschung von Dissonanzen und Bruchlinien einer scheinbar greifbaren Realität. Die bildliche Diskrepanz zwischen Sein und Schein soll die Betrachterinnen und Betrachter zum Nachdenken bringen.

Prantauer ist vor allem für ihre Arbeiten im öffentlichen Raum bekannt, so an mehreren Stellen in Innsbruck, in Zams, in Imst, im Kaunertal und Alpbach. Einzelausstellungen von Prantauer fanden in Imst, Bludenz, Salzburg und mehrmals in Innsbruck statt, nun zum ersten Mal in Bozen.

Zur Ausstellung ist ein Katalog mit Texten von Cornelia Reinisch-Hofmann und Christine S. Prantauer erschienen.

Die Ausstellung bleibt bis 17. Dezember, Montag bis Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr und an Samstagen von 10.00 bis 12.00 Uhr frei zugänglich.

Haus der Kultur – Waltherhaus, Schlernstraße 1, Bozen

Öffnungszeiten: 28.11.–17.12.22, Mo.-Fr. 15.00–18.00 Uhr, Sa. 10.00–12.00 Uhr

Ausstellungs-Eröffnung: Samstag, 26. November 2022, 11.00 Uhr

– Begrüßung: Othmar Parteli, zweiter Vorsitzender des Südtiroler Kulturinstitutes

– Grußworte: Alexander Zoeggeler, Präsident des Südtiroler Künstlerbundes

– Einführung: Kulturpublizistin Eva Gratl im Gespräch mit Christine S. Prantauer

Veranstalter: Südtiroler Kulturinstitut, in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Künstlerbund