Ausstellung “Die Etrusker. Künstler und Handwerker” bleibt zugänglich

Bozen – Das Kulturzentrum Trevi – TreviLab in der Kapuzinergasse 28 in Bozen und die Sprachenmediathek am Meraner Sandplatz 10 bleiben über die Feiertage von Montag, 23. Dezember, bis Mittwoch, 1. Jänner, geschlossen. Am Donnerstag, 2. Jänner, nehmen beide Einrichtungen ihre gewohnte Tätigkeit wieder auf.

Sonderöffnung der Ausstellung “Die Etrusker. Künstler und Handwerker”

Für die Ausstellung “Die Etrusker. Künstler und Handwerker”, die derzeit im Kulturzentrum Trevi – TreviLab zu sehen ist, gelten hingegen Sonderöffnungszeiten. Die Ausstellung wird an drei Tagen, nämlich am Freitag, 27., am Montag, 30. und am Dienstag, 31. Dezember von 10 bis 13.00 Uhr geöffnet bleiben.

