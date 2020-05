Ausstellung fragments von Elisa Alberti noch bis 29. Mai zu sehen

Bozen – Der Südtiroler Künstlerbund SKB teilt in einer Aussendung mit, dass die für März und April anberaumte und Covid-19 zum Opfer gefallene Ausstellung fragments der Brunecker Künstlerin Elisa Alberti noch bis Samstag, 29. Mai, in der Galerie Prisma in Bozen zu sehen ist.

In Zusammenarbeit mit Alexander Ebner beschert Elisa Alberti, die mittlerweile in Wien lebt und sich mit ihren Werken auch im Ausland einen Namen gemacht hat, Kunstinteressierten in ihrer Werkschau über das Medium Malerei und einer 3D Videoinstallation eine besondere Dimension künstlerischen Erlebens.

fragments, eine Innen- und Außenschau und eine Geisteshaltung junger Visionäre in der vom Corana-Virus fragil gewordenen Realität.

Achtung neue Öffnungszeiten Galerie Prisma bis auf Weiteres:

Dienstag bis Samstag: 10.00 bis 14.00 Uhr