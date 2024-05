Bäuerliche Senioren messen sich im Watten

Hafling – Vor Kurzem trug die Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund im Restaurant „Sonnenheim“ in Hafling zum siebten Mal ihr Landespreiswatten aus. Mit von der Partie waren in diesem Jahr auch zwei ganz besondere Spieler.

Zum Landespreiswatten der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund werden 16 Spielerpaare eingeladen, die bei dieser Veranstaltung die besten Watter des Landes ermitteln. „15 Paare qualifizieren sich über die Preiswatten, die im Vorfeld in unseren Bezirken stattfinden. Ein Paar wird von unserem Landesausschuss zusammengestellt“, erklärt die Landespräsidentin Theresia Agreiter Larcher und ergänzt: „In diesem Jahr konnten wir zu unserer großen Freude als sogenanntes Promispielerpaar zwei ganz bekannte Watter für uns gewinnen, und zwar Landeshauptmann a. D. Luis Durnwalder und Landesrat und Senator a. D. Hans Berger.“

Spannung bis zur letzten Sekunde

Nach dem gemeinsamen Mittagessen fiel der Startschuss für das Turnier. Unter den strengen Augen des Schiedsrichters Karl Gschnell und des Co-Schiedsrichters Konrad Ambach, beide aus Kaltern, wurde um den Sieg gespielt. Da hieß es für alle 32 Watter strategisch denken, schlussfolgern und kombinieren. Einige versuchten mit einem Bluff oder einer Diskussion den Verlauf des Spiels zu beeinflussen, andere verließen sich hingegen ganz auf das Glück, gute Karten zu erwischen. Auf jeden Fall blieb das Preiswatten bis zur letzten Sekunde spannend, denn erst in der letzten Runde des letzten Spiels entschied sich, wer sich den Sieg sicherte.

„Wattkönige“ kommen aus dem Bezirk Pustertal

Als das letzte Blatt ausgespielt war, folgte die Preisverteilung. Theresia Agreiter Larcher und die beiden Landespräsident-Stellvertreter Rita Vantsch Verginer und Johann Weissensteiner verkündeten: „Es ist uns eine ganz besondere Freude, dass unser Ehrenpräsident Gottfried Oberstaller gemeinsam mit Goffredo Trebo, dem Präsidenten unserer Ortsgruppe St. Martin-Untermoi, den ersten Platz belegt hat. Ihr beide seid somit unsere Wattkönige 2024! Der Sieg geht damit zum dritten Mal in Folge ins Pustertal: 2019 nach Sand in Taufers und Gais, 2023 nach Pfalzen und heuer eben nach Welsberg/Taisten und St. Martin in Thurn.“ Die beiden Sieger hatten alle vier Spiele für sich entscheiden können und dabei nur sehr wenige Gegenpunkte kassiert.

Den zweiten Platz holten sich Gottfried Frener und Josef Frener von der Ortsgruppe St. Andrä-Afers und den dritten Platz sicherten sich Erich Mair und Heinrich Kobler von der Ortsgruppe Eyrs. Die beiden Promispieler Luis Durnwalder und Hans Berger erspielten sich den 12. Platz.

Dank an Helfer und Sponsoren

Am Ende dieses unterhaltsamen Nachmittags dankte die Landespräsidentin allen Wattern für das faire Spiel, den beiden Schiedsrichtern für ihre gute Arbeit und ihren beiden Stellvertretern sowie den Bezirkspräsidenten für die wertvolle Mithilfe.

Schließlich durften sich alle Teilnehmer noch über einen schönen Sachpreis freuen. Ein großer Dank geht in diesem Zusammenhang an die Sponsoren einiger Preise: Firma Rieper (Vintl), VOG Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften Marlene, Milchhof Meran, Gärtnerei Kircher (Bozen), Firma Loacker (Ritten) und Kellerei Meran.

Ein aufrichtiges Dankeschön geht auch an die Familie Plank vom Restaurant „Sonnenheim“ in Hafling für die angenehme Gastfreundschaft und die gute Verköstigung.